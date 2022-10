Audi a tutto elettrico: il futuro di Ingolstadt includerà ogni segmento

In Germania confermano i piani di transizione che prevedono un modello BEV per ogni segmento e le wagon restano al centro della strategia

IL FUTURO AUDI È ELETTRICO Il programma di elettrificazione di Audi si evolve rapidamente e da Ingolstadt trapelano informazioni sul lancio di nuovi modelli a batterie. Infatti, le notizie che arrivano dalla Germania ci confermano quale sarà l’orientamento della futura gamma di veicoli elettrici. La casa automobilistica ha già dichiarato che lancerà nuovi modelli BEV a partire dal 2026, prima di eliminare completamente i veicoli a combustione entro il 2033, il che significa come questo piano la spingerà a lanciare una serie di veicoli elettrici nei prossimi anni. Durante una recente intervista con il magazine inglese Top Gear, il capo della ricerca e sviluppo di Audi Oliver Huffmann ha affermato che il marchio dei quattro anelli avrà auto elettriche in tutti i suoi segmenti principali entro il 2027. Ciò significa che anche modelli come A3, A4, A6, A7 e A8, oltre a una serie di crossover, arriverà con motori 100% elettrici.

Elettrificazione Audi: il concept di A6 Avant e-tronLE WAGON RESTANO IN GAMMA Mentre i dettagli su molti dei veicoli elettrici pianificati da Audi rimangono segreti, Top Gear ha chiesto a Huffmann se la gamma avrebbe continuato a includere modelli Avant. A questa domanda, il manager ha fornito una risposta molto incoraggiante. “Guardate il nostro concept A6 e-tron. Dà una visione molto, molto chiara delle nostre imminenti auto a batterie”, ha affermato. “Penso che Audi sta ad Avant come Avant sta ad Audi”. E in realtà la RS6 Avant è un successo praticamente globale nel suo segmento”. Audi sembra anche essere aperta all'idea delle city car elettriche e il concept AI:ME visto un paio di anni fa al CES di Las Vegas ne è l’esempio. “Ci concentriamo chiaramente sulle city car”, ha continuato il capo della ricerca e sviluppo. “Stiamo pensando fuori dagli schemi tradizionali. Vediamo una forte domanda di auto piccole nel mondo elettrico”.

Elettrificazione Audi: il concept di city car AI:ME del 2020ANCHE AMMIRAGLIE, SPORTIVE E SUPERCAR Inoltre, sappiamo che Audi sta lavorando a qualcosa che chiama Project Artemis, che si tradurrà in un BEV che potrebbe essere l’equivalente elettrico dell'ammiraglia A8. Per quanto riguarda il futuro della TT e della R8 nell'era elettrica, ci sono notizie interessanti anche qua. Obiettivamente, Hoffmann era un po' timido con questi modelli. “La TT è stata una grande sorpresa”, ha detto. “Non l'auto sportiva più veloce, ma con un design sorprendente e unico. La R8 è una vera supercar, ma è stata una sorpresa anche lei per il successo che ha avuto”. Quindi, elettrificazione totale per il futuro della casa tedesca e, oggi, nel 2022 siamo solo all’inizio.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 03/10/2022