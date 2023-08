Nuovo Audi Q8, a settembre per il facelift del maxi-SUV tedesco. Sarà anche l'ultimo?

I muletti camuffati e coperti da adesivi vari sono in circolazione da diversi mesi, sia quelli della versione normale che quelli delle più sportive RS Q8, ma pare che l’attesa stia quasi per finire. Audi ci fa sapere infatti che il facelift di metà carriera del suo maxi-SUV Q8 sarà presentato ufficialmente il prossimo 5 settembre alle dodici in punto, nel corso di una diretta streaming di cui vi segnaleremo gli estremi a tempo debito.

Audi RS Q8 2024, 3/4 anteriore

COME CAMBIERÀ Quello che debutterà nel 2024 potrebbe anche essere l’ultimo modello del maxi-SUV con motore termico, prima di passare il testimone alla sola versione elettrica, che abbiamo già provato, anche questa in versione “liscia” e “gassata”. Come anche suggerito dalle foto spia che abbiamo visto in questi mesi, i cambiamenti di nuovo Audi Q8 si concentreranno principalmente nel frontale e nel posteriore, con luci di nuovo disegno e arricchite di funzionalità di personalizzazione, che permettono di cambiare dinamicamente la firma luminosa. Prevedibile anche una rinfrescata agli interni, sostanzialmente invariati ma con nuove funzionalità per infotainment e connettività di bordo.

MOTORIZZAZIONI Nessuno stravolgimento neppure sul fronte dei propulsori, che rimarranno quelli già presenti nella gamma attuale, con versioni mild hybrid a benzina e gasolio, e le due plug-in da 381 CV e 462 CV.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 24/08/2023