Nuova Audi Q8: il restyling dà una bella rinfrescata al maxi SUV sportivo

Debutto previsto nel 2024 per l'inedito modello a ruote alte, che aggiorna lo stile, evolve interni e connettività e rimane fedele ai motori ibridi

IL MAXI SUV PASSA IN SALA TRUCCO L'Audi Q8, il SUV di punta del costruttore tedesco, è pronto per un aggiornamento di metà carriera e le immagini dei prototipi immortalati nei dintorni di Ingolstadt e nel nord della Svezia ci permettono di dare un primo sguardo al modello in arrivo. La versione aggiornata sarà offerta insieme alla variante 100% elettrica e-tron che è stata ribattezzata Q8 e-tron.

Nuova Audi Q8: i test dinamici invernali del maxi SUV di IngolstadtFAMILY FEELING EVOLUTO IN MODO EVIDENTE Ma veniamo all’analisi del SUV dove si può vedere che, lato design, le parti modificate con il restyling sono paraurti, parafanghi, profili sottoporta, portellone e fari. Il più grande cambiamento rispetto all'attuale Audi Q8 sono le luci a LED anteriori. Altre modifiche degne di nota includono il motivo a nido d'ape sull’iconica calandra Singleframe, che ora presenta fori più grandi, e le prese d'aria del paraurti ridisegnate, ispirate a quelle della Q8 e-tron. La superficie dei parafanghi anteriori e posteriori sembra essere identica sotto le pellicole mimetiche e lo stesso vale per la coda, ad eccezione dei gruppi ottici e del diffusore posteriore.

Nuova Audi Q8: debutto previsto nel 2024

ABITACOLO PIÙ LUSSUOSO E CONFORTEVOLE Le modifiche estetiche saranno accompagnate da un rinnovamento degli interni con nuove opzioni per i rivestimenti e funzionalità di infotainment, connettività e sicurezza aggiornate, che manterranno la nuova Q8 alla pari con i suoi rivali nel segmento dei SUV premium. Una nicchia presidiata dai “cugini” tedeschi, che include la BMW X6 che sarà presto rinnovata, la Mercedes GLE Coupé e la Porsche Cayenne Coupé, compagna di scuderia che presto debutterà del tutto rinnovata.

Nuova Audi Q8: arriverà ancora con motori ibridiMOTORI CONVENZIONALI E TUTTI IBRIDI Alcuni aggiornamenti sotto il cofano garantiranno che le opzioni del motore rimangano compatibili con le severe normative sulle emissioni. Ancora una volta, la gamma motori porrà l’accento sulle configurazioni mild-hybrid e plug-in hybrid, con i modelli high performance SQ8 e RS Q8 confermati. Come per il modello attuale, non ci sarà una motorizzazione full electric poiché questo ruolo è già coperto dalla Q8 e-tron.

Nuova Audi Q8: in gamma anche le versioni più sportive SQ8 e RS Q8

DEBUTTO PREVISTO NEL 2024 Il lancio del nuovo maxi SUV sportivo di Audi è previsto fra circa un anno, sei dopo l’arrivo della prima generazione nel 2018. Infine, è interessante notare che più di una voce conferma l’arrivo di una seconda generazione completamente nuova della Q8 per il 2026, quando la Casa di Ingolstadt lancerà il suo ultimo nuovo modello con motori a combustione prima della completa transizione all’elettricità entro il 2033.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 01/02/2023