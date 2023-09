Audi RS e-tron GT Ice Race Edition: la BEV in tiratura limitata si ispira all'inverno

Quasi 40 anni fa, il 10 ottobre 1983, Audi Sport GmbH, come oggi è conosciuta la divisione sportiva della Casa di Ingolstadt, nasceva con il nome di quattro GmbH. Una ricorrenza che tra pochi giorni sarà giustamente celebrata, ma che il costruttore tedesco ha deciso di festeggiare un po’ in anticipo presentando la granturismo elettrica RS e-tron GT in edizione speciale Ice Race Edition, realizzata sfruttando il potenziale del programma di personalizzazione Audi exclusive. La GT a batterie si ispira alla kermesse motoristica GP Ice Race la cui prima edizione risale al 1952. Oggi si svolge con continuità dal 2019 a Zell am See e consiste in una manifestazione derivata dallo skijoring scandinavo, con la particolarità che gli sciatori sono trainati da vetture da competizione e le gare vengono proposte anche come eventi dimostrativi.

Audi RS e-tron GT Ice Race Edition: la GT elettrica è costruita in soli 99 esemplariUNA GRANTURISMO DI NOME E DI FATTO Ma torniamo alla BEV Limited Edition di Audi che è realizzata in tiratura limitata di soli 99 esemplari. La supercar elettrica si ispira allo stile della showcar Audi RS e-tron GT ice race concept e la base tecnica è costituita dalla RS e-tron GT, capace di erogare 646 CV di potenza e 830 Nm di coppia. Grazie al programma Audi charging, la rete di colonnine dei quattro anelli attiva in 31 Paesi europei, i clienti possono ricaricare la vettura in oltre 500.000 punti di ricarica con un’unica scheda e un unico contratto. Inoltre, grazie al “rifornimento” a 800 Volt in corrente continua con potenze sino a 270 kW, è possibile rigenerare 100 chilometri d’autonomia in 5 minuti.

Audi RS e-tron GT Ice Race Edition: colori ispirati alle tonalità invernaliUN LOOK… INVERNALE ED ESCLUSIVO L’auto sottolinea la sua esclusività con un look dedicato alle tonalità invernali create grazie a speciali pellicole decorative applicate sulla carrozzeria. “Lo stile di Audi RS e-tron GT ice race edition costituisce l’apice emozionale della mobilità elettrica made by Audi”, afferma Bernhard Neufeld, Responsabile Audi exclusive. I toni dell’argento si aggiungono alle sfumature bianche che generano un effetto trasparenza in alcuni punti da replicare le sembianze dei cristalli di ghiaccio. Gli accenti viola sottolineano il carattere vigoroso dell’auto. I cerchi in lega leggera da 21 pollici neri, il tetto in fibra di carbonio e i vetri oscurati, infine, accentuano il carattere grintoso della GT tedesca.

Audi RS e-tron GT Ice Race Edition: cerchi in lega da 21'' e tetto in fibra di carbonioABITACOLO CREATO SU MISURA Naturalmente, anche gli interni sono stati oggetto delle attenzioni di Audi exclusive. I poggiatesta, i fianchetti e la fascia centrale dei sedili sono rivestiti in pelle argento diamante cui si abbinano elementi a contrasto in nero e cuciture in viola. Il volante rivestito in pelle e Alcantara presenta lungo la corona, alle ore 12, una tacca d’ispirazione racing color argento diamante. “Abbiamo raggiunto un elevato livello di esclusività anche a livello digitale”, afferma Michael Binder, Product Manager Audi exclusive. E prosegue: “Per il display MMI offriamo un’immagine di sfondo realizzata appositamente per Audi RS e-tron GT ice race edition. Parallelamente, personalizziamo i temi delle schermate e rafforziamo la riconoscibilità della vettura replicando la denominazione modello nella sezione in basso a sinistra del display. In basso a destra, invece, viene riportato il numero progressivo dell’esemplare”. Una particolarità, quest’ultima, per la prima volta affidata al mondo digitale anziché a un classico badge fisico. Audi RS e-tron GT ice race edition è la più recente delle creazioni Audi exclusive. La GT elettrica è un esempio di come si possa spingere in alto la personalizzazione di un modello Audi creato dagli specialisti dell’atelier della Casa tedesca.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 13/09/2023