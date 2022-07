Audi RS e-tron GT: se non vi basta l'originale, questa è ancora più selvaggia (video)

SUPERCAR ELETTRICHE, SI O NO? Un’auto elettrica non può emozionare, un’auto elettrica serve per spostarsi da A a B senza consumare benzina e inquinare molto meno. Ragionamento che non farebbe una grinza se alcuni costruttori non avessero piazzato batterie e motori EV dentro modelli che di “elettrodomestico” (permetteteci il termine) hanno ben poco. Che dire di Tesla Model S Plaid, o Porsche Taycan o Audi RS e-tron GT? Solo per citarne tre a caso. Ebbene, anche un’auto elettrica sa emozionare. Provare per credere. Ma a chi non bastassero potenze fino a 1.000 cavalli o zero cento in tre secondi, ecco che qualche specialista inizia a mettere mano a queste supercar a batterie per farle diventare più belle e performanti. Prendete la GT Audi, una macchina super stilosa e con prestazioni entusiasmanti, tanto da avere convinto quel funambolo di Ken Block a trasformarne una per i suoi numeri a ruote fumanti. Ebbene, adesso guardate questa RS e-tron GT dallo stile incredibile, che monta un kit carrozzeria Maxton Design completo. In un video di YouTube pubblicato da Auditography, possiamo vederla da vicino in ogni suo dettaglio e anche in movimento per apprezzare le sue performance

LA GT DEI QUATTRO ANELLI FA PAURA Non è la RS e-tron GT più selvaggia che avete mai visto? Questo gioiello meccatronico è stato modificato da capo a piedi e ora presenta un avantreno completamente rivisto, dotato di un paraurti anteriore super aggressivo, uno splitter massiccio e abbastanza deviatori di flusso e prese da farla sembrare un rapace pronto ad attaccare la sua preda. I parafanghi sono stati svasati e le minigonne vanno ad abbracciare quelli posteriori più muscolosi di un bodybuilder. L'auto è equipaggiata con una serie di molle K&W insieme alle sospensioni pneumatiche standard. L'intero pacchetto è completato da un set di cerchi in fibra di carbonio Turismo Inventa da 22 pollici, che riempiono ogni millimetro dei passaruota. La carrozzeria in nero satinato antracite è il giusto tocco finale a un progetto tanto esclusivo quanto ben riuscito.

Audi RS e-tron GT by Maxton Design: oggetto unico per stile e performance SOTTO IL VESTITO C’È DI PIÙ E se andiamo a scoprire cosa ci aspetta sotto il corpo di questa supercar elettrica, troviamo la stessa configurazione a doppio motore della Porsche Taycan collegata a una trasmissione automatica a due velocità e trazione integrale. La potenza combinata di 598 cavalli e 830 Nm di coppia può essere temporaneamente aumentata a 640 CV, il che consente a questo proiettile elettrico di scattare da 0 a 100 orari in poco più di tre secondi e di raggiungere una velocità limitata di 250 km/h. Insomma, prestazioni eccezionali unite a un design unico, che rendono la RS e-tron GT un oggetto del desiderio anche senza pistoni, cilindri e benzina da bruciare, ma con batterie, elettricità e colonnine per la ricarica. A noi piace che queste supercar EV iniziano a suscitare l’interesse dei preparatori aftermarket, anche a voi?

Pubblicato da Alessandro Perelli, 27/07/2022