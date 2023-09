Più cavalli e nuovi interni: Volkswagen aggiorna ID.4 e ID.5

Ufficialmente non si parla di restyling, perché da fuori le nuove Volkswagen ID.4 e ID.5 saranno indistinguibili o quasi dalle attuali, ma i cambiamenti sottopelle saranno importanti sia per il crossover sia per il SUV-coupé elettrico a marchio VW. A fare la differenza un motore più potente e un nuovo infotainment, che per poter essere installato ha richiesto la modifica degli interni. Vediamo le novità nel dettaglio.

Volkswagen ID.4 2024: la plancia aggiornata

La parola d'ordine è standardizzazione, ecco infatti che dopo il debutto su ID.7 e il travaso sulla nuova Passat, il sistema di infotainment MIB4 arriva anche sulle Volkswagen ID.5 e ID.4 model year 2024, con l'ambizione di diventare appunto l'unico impianto per tutta la gamma della Casa di Wolfsburg. Rispetto al sistema attualmente in uso, il software sarebbe molto più reattivo, ma cambia tutto anche sul fronte hardware. Due le dimensioni di schermo disponibili: 12,9 pollici offerto come standard e 15 pollici in opzione (pare). A grande richiesta, i comandi a scorrimento ''slide'' sono ora retroilluminati, per una magiore facilità d'uso nelle ore notturne, e spariscono le scorciatoie. Ciò ha costretto al riposizionamento del tasto Hazard - quello che aziona le quattro frecce nelle soste di emergenza - spostato in mezzo alle due bocchette di ventilazione a centro plancia. Modificata anche la posizione del comando della trasmissione, che ora non si trova più accanto al quadro strumenti ma sul satellite di destra. Sfrattato dalla sua posizione abituale, anche il comando del tergicristallo ha dovuto trovarsi una nuova casa: per fortuna le luci, sue amiche, gli hanno fatto posto sul satellite a sinistra del volante.

Il nuovo infotainment MIB4 arriva su Volkswagen ID.4 e ID.5

Altra grande novità è l'introduzione di un motore differente montato al posteriore, che quindi condiziona la potenza massima erogata tanto dalle versioni a due ruote motrici quanto da quelle con trazione integrale 4Motion di ID.4 e ID.5 2024: il motore anteriore, presente, solo sulle 4x4, rimane infatti invariato. Il nuovo propulsore elettrico si chiama APP550 e porta l'attuale potenza di 204 CV fino a 286 CV. Ancora più sensibile l'incremento della coppia, che sale da 310 a 550 Nm. Per ID.4 e ID.5 4Motion l'aggiornamento significa passare dai precedenti 299 CV a quasi 340 CV. Ma le nuove Volkswagen non fanno tutto questo solo per mostrare i muscoli, bensì per andare alla ricerca di una maggiore efficienza a vantaggio dell'autonomia, specie alle velocità autostradali. Il dato preciso non è ancora disponibile, comunque possiamo aspettarci più degli attuali 480/520 km per la ID.4 (secondo le versioni) e 491/516 km per la ID.5.

Su Volkswagen ID.4 e ID.5 2024 il comando della trasmissione è sul satellite

Le versioni aggiornate di Volkswagen ID.4 e ID.5 2024 verranno presentate tra ottobre e dicembre 2023 e per ora non si conoscono i listini ufficiali. Che potrebbero prevedere piccoli aggiornamenti sull'equipaggiamento e sulla tipologia di cerchi installati sulle vetture rinnovate. La buona notizia è che tutte queste novità non dovrebbero impattare sui prezzi, che sembra debbano rimanere allineati con quelli attuali. Al netto quindi di eventuali variazioni radicali negli allestimenti, si dovrebbe partire da 56.700 euro per la ID.4 e da 58.950 euro per la ID.5. Ma su questo, attendiamo doverosamente conferme ufficiali.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 06/09/2023