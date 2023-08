Da una parte all'altra del Canada: il record da guinness di VW ID.4

Le auto a batterie non sono pratiche, hanno poca autonomia e si ricaricano in tempi troppo lunghi. Per sfatare le chiacchiere dei malpensanti o più semplicemente convincere gli scettici, il 25 luglio scorso una Volkswagen ID.4 guidata da Rainer Zietlow, un noto pilota/avventuriero, è partita da St. John's, Terranova, sulla costa orientale del Canada e dopo sette giorni e 7.133 km esatti, ha raggiunto la costa occidentale del paese, dopo aver ricaricato solo diciotto volte. Un’impresa che è valsa ad auto e pilota il Guinness World of Record, celebrato anche dalla Casa di Wolsburg. Il viaggio di Zietlow si è concluso al buio, a Victoria, British Columbia, al km 0 della Trans-Canada Highway. Durante il suo viaggio, ha percorso una media di 396 km tra una carica e l'altra, il che lo ha aiutato a guadagnare il primato per aver attraversato il Canada con il minor numero di cariche. Pur con una risonanza mediatica molto ampia, il record può essere di particolare importanza proprio in Canada, il secondo paese più grande al mondo per superficie.

Record Volkswagen ID.4: la BEV da est a ovest del Canada con diciotto ricariche SCARSO INTERESSE PER LE BEV Infatti, alcuni studi di settore suggeriscono che la considerazione sui veicoli elettrici sta diminuendo nel paese man mano che i prezzi dei veicoli aumentano e le infrastrutture di ricarica sono in ritardo rispetto a quella americana. Con le debite proporzioni, la situazione è molto simile anche in Europa. “La VW ID.4 si è rivelata una compagna ideale per la loro avventura”, ha scritto Volkswagen in un comunicato, “fornendo il comfort, lo spazio e l'autonomia necessari per affrontare le migliaia di chilometri che separano la costa orientale e occidentale del Paese”. Un chiaro messaggio di sostegno all’impresa e, implicitamente, al movimento che sta portando alla transizione elettrica.

Record Volkswagen ID.4: una media di circa 400 km fra una ricarica e l'altraUN VERO BRAND AMBASSADOR Zietlow, originario della Germania, guida modelli Volkswagen dal 2005. Da allora, ha già visitato 110 paesi, guadagnato almeno cinque Guinness World Records e guidato in diversi continenti con tanti modelli del costruttore tedesco. Nel 2021, ha ottenuto un record mondiale per aver percorso 57.566 km ininterrottamente attraverso tutti i 48 stati dell'America continentale con un veicolo elettrico. Il viaggio è durato 97 giorni e, lungo il percorso, ha visitato più di 628 concessionari VW. Non stanco di vedere ancora l'interno di una ID.4, Zietlow ha ora in programma di viaggiare da Victoria a St. John's e lungo il percorso visiterà tutti i 145 concessionari VW in Canada. Se non è fidelizzazione questa, diteci voi!

Pubblicato da Alessandro Perelli, 21/08/2023