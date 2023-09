Foto spia: le Audi Q3 e Audi Q4 2025. Chi vi ricordano?

Tanta camuffatura a nascondere la carrozzeria, di cui si scorgono giusto la silhouette, i volumi e parte della fanaleria anteriore. E proprio qui sta la sorpresa: per via delle sottili luci a LED poste molto in alto, a filo con il cofano, le nuove Audi Q3 e Q4 in uscita nel 2025 possono ricordare nel frontale alcuni altri modelli già in commercio. Quali? I primi due che vengono in mente ad adottare una simile soluzione stilistica sono la berlina BMW Serie 7 e alcuni modelli Hyundai. E di certo, qui ci si discosta dal classico family feeling Audi.

Nuova Audi Q3 2025, il frontale

ANCORA CON MOTORI TRADIZIONALI Perché parliamo di Q3 e Q4? Per chi si fosse messo in ascolto solo ora, la Casa di Ingolstadt ha deciso di rivedere la nomenclatura dei propri modelli per differenziare nettamente le versioni elettriche - a cui spettano le cifre pari - da quelle a motore termico che continueranno con le sole cifre dispari. Il tutto a pari carrozzeria, si intende. Ed ecco che il prototipo immortalato dai nostri fotografi porterà la sigla Audi Q3, essendo chiaramente un modello a motore endotermico, come confermato dagli scarichi che si intravvedono sotto la coda, anche se le forme non cambieranno granché rispetto a quelle della nuova Audi Q4 elettrica (qui la prova del modello attuale).

Nuova Audi Q3 2025, vista laterale

ASPETTANDO LA SPORTBACK A colpo d'occhio, il cofano alto e imponente non toglie nulla allo slancio della fiancata, che anzi pare appartenere a un'auto più lunga dell'attuale Q3, che misura 4,48 m. Audi lancerà la nuova generazione nel 2025, e il nuovo SUV compatto sarà molto probabilmente uno degli ultimi modelli che la Casa offrirà ancora con motori a combustione interna. Mentre diamo per certo che per la carrozzeria sarà proposta anche una variante Sportback, nulla sappiamo per ora sulla meccanica o sui livelli di potenza della Q3. Certamente nuovi dettagli emergeranno nel corso del 2024, all'avvicinarsi del lancio.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 12/09/2023