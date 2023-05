ABT RS6 Legacy Edition: per i 20 anni, un party senza limiti. Il video

Per la speciale ricorrenza, il tuner tedesco regala alla super A6 Avant un trattamento dei suoi. Ce lo descrive Daniel Abt in persona

A celebrare il proprio anniversario, ultimamente a Ingolstadt non è soltanto Audi TT. A cavallo tra il secondo e il terzo millennio nacque pure un altro animaletto di nome Audi RS6, che nel 2022 ha compiuto 20 primavere. Immancabile, da parte di uno specialista di elaborazioni Audi, un'edizione che ne festeggiasse il lusinghiero traguardo. E per ABT Sportsline, il titolo più adatto era RS6 Legacy Edition. Tiratura limitata a 200 unità, tanti cavalli in più, tanto carbonio. Lascia che a parlarci della super RS6 sia Daniel Abt, figlio del boss Hans-Jürgen Abt, nonché pilota. Insomma, è un po' di parte, ma sa quel che dice.

DOPING Dritti al nocciolo della questione: al 4,0 litri V8 biturbo da 630 cv e 590 Nm di Audi RS6 Performance, ABT aggiunge nuovi turbocompressori, un intercooler aggiornato, un sistema di scarico in acciaio inossidabile con quattro terminali da 102 mm. Risultato: 760 cv e 980 Nm di coppia. Possono bastare?

FIBRA ULTRAVELOCE L'upgrade del motore, ma non solo. Uno dei maggiori punti salienti è l'inserto in fibra di carbonio che incornicia la presa d'aria supplementare sul cofano. Altra fibra di carbonio si trova nel labbro anteriore, nelle calotte degli specchietti retrovisori, nelle estensioni delle minigonne laterali, nel diffusore posteriore e nello spoiler posteriore montato sul tetto. Come da prassi ABT, anche i parafanghi anteriori ottengono nuovi inserti. Le ruote forgiate ABT High-Performance IR22 in Glossy Black aggiungono un tono drammatico, mentre le molle coilover e gli stabilizzatori sportivi (sia per l'asse anteriore che per quello posteriore) migliorano la maneggevolezza. Sfoglia la gallery per tutti i particolari.

CASA ABT Palette del cambio, battitacco, plancia e sedili sono in Dinamica, mentre il volante è rivestito in Alcantara. Altri tocchi ABT fanno capolino nei poggiatesta di prima e seconda fila, sui tappetini personalizzati, sull'interruttore Start, infine sul tappeto che ricopre il pavimento del vano di carico del bagagliaio. Il prezzo non è noto, sospettiamo una cifa attorno ai 200.000 euro, tuttavia chi trova stretta un'Audi RS6 di fabbrica (da 138.000 euro) ci auguriamo almeno non abbia la faccia tosta di chiedere ad ABT uno sconto.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 08/05/2023