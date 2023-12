L'Audi A6 sarà solo elettrica? Ecco la nuova A7 Avant con motore convenzionale

Per Audi il futuro elettrico prenderà inizialmente due strade separate: infatti, la A6 e-tron 100% elettrica verrà accompagnata da un modello con motore a combustione ibrido che prenderà il nome di A7 sia in versione berlina sia Avant. Ma nel 2024 della A6 come la conosciamo oggi non resterà che un lontano ricordo, anche se un prototipo della nuova Audi A7, che assomiglia ancora alla A6 nonostante la mimetizzazione, è stato beccato durante i collaudi sulle strade nei pressi di Ingolstadt. L’Audi con motore convenzionale sarà lanciata sul mercato nel 2026, circa due anni dopo il debutto della prossima Audi A6. Tuttavia, sia la struttura tecnica sia il cambio di nomenclatura richiedono una breve spiegazione.

Nuova Audi A7 Avant: il prototipo mimetizzato durante i collaudi vicino a IngolstadtNUOVI NOMI E NUOVE SPECIFICHE Cominciamo dal propulsore: mentre le restrizioni in arrivo con l'imminente normativa sulle emissioni Euro 7 e i relativi costi forniscono linee guida ben precise, il percorso verso la mobilità elettrica dovrà essere graduale a causa della lenta accettazione da parte dei clienti. È qui che entrano in gioco i futuri modelli Audi A6 e-tron. In effetti, ci aspettiamo di vederli entro la fine del 2024, basati sulla nuova tecnologia PPE (Premium Platform Electric) sviluppata insieme a Porsche. Però, ciò non significa che i precedenti progetti A6 realizzati sulla piattaforma MLB usati fino a oggi per modelli con motore longitudinale e trazione anteriore o integrale siano stati accantonati. Ciò porta al passo successivo, decisivo dal punto di vista di Audi: rendere distinguibili attraverso i nomi dei modelli le auto elettriche e quelle con motore a combustione dello stesso segmento, ma costruite su piattaforme diverse. Poiché in futuro tutti i numeri pari saranno riservati alle BEV, A4 e A6 diventeranno di conseguenza A5 e A7.

Nuova Audi A7 Avant: con i motori a combustione la nomenclatura è con numeri dispariNIENTE STOP AI MOTORI CONVENZIONALI Non è auspicabile il lancio sul mercato dell'Audi A7 reinterpretata prima della fine del 2024, ma se non volete fare affidamento da un giorno all'altro solo su prese di corrente e punti di ricarica, anche dopo il 2024 il successore dell'Audi A6 e la futura famiglia di modelli Audi A7 potranno viaggiare con un motore convenzionale. Inoltre, la più piccola A5 si baserà su una piattaforma MLB ulteriormente sviluppata che si chiamerà PPC, ovvero Premium Platform Combustion. I futuri motori endotermici saranno probabilmente sempre più ibridi o, come plug-in hybrid con batterie più grandi, per raggiungere un’autonomia elettrica di circa 100 chilometri. Come per la A5, anche il successore della A6 darà probabilmente la priorità all'uso di motori a quattro cilindri. Invece, il proseguimento della produzione di modelli RS a otto cilindri sembra quindi tutto da decifrare: è possibile che i modelli S e RS particolarmente potenti faranno affidamento in futuro su una soluzione PHEV a sei cilindri.

Nuova Audi A7 Avant: le versioni PHEV potrebbero raggiungere 100 km di autonomia EVDUE MODELLI, DESIGN SIMILE Detto questo, anche se i modelli con motore a combustione e le auto elettriche differiscono tecnicamente, non saranno affatto lontani dal punto di vista visivo. La A5, già vista come prototipo, mostra somiglianze con la A6 e-tron Concept presentata nel 2021. Una vera calandra single-frame qui, una griglia del radiatore chiusa là, parafanghi svasati a ricordare il passato dei quattro anelli e sottili gruppi ottici a LED nella parte anteriore e posteriore sparsi qua e là. Insomma, si possono prevedere somiglianze tra l'Audi A6 e-tron e la futura Audi A7 anche nel design dell’abitacolo e nel relativo ponte di comando. Come in precedenza, per richiamare i servizi di bordo sarà possibile scegliere tra touchscreen, volante e controllo vocale, ma lo schermo più ampio adatterà i suoi layout in funzione delle situazioni di guida e visualizzerà solo il contenuto rilevante per quel preciso momento.

Nuova Audi A7 Avant: andranno in pensione i potenti motori V8 delle attuali varianti RSARRIVERÀ ANCHE LA VERSIONE A TRE VOLUMI Sicuramente la nuova famiglia di modelli Audi A7 comprenderà anche la versione berlina. Questa sarà probabilmente presentata insieme alla station wagon, che piacerà di più alle famiglie grazie alla maggiore abitabilità e alla superiore versatilità. Non è chiaro se l'Audi A7 sarà nuovamente disponibile come Sportback. Infatti, se da un lato anche una versione berlina potrebbe avere un bel look con la nuova famiglia di modelli, dall'altro l'Audi A6 e-tron Concept sfoggia linee così fluide, che un ulteriore modello Sportback sembra quasi inutile.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 13/12/2023