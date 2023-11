Audi e-tron GT: la granturismo elettrica al giro di boa, ecco le prime foto

Quando Audi ha mostrato per la prima volta la sua granturismo elettrica e-tron GT era febbraio 2021. Un periodo a dir poco complicato a livello globale: il mondo era praticamente fermo poiché eravamo nella seconda ondata della pandemia di Covid. Ma la Casa dei Quattro Anelli ha avuto l’audacia di mostrare quello che sarebbe stato un modello di svolta. Un’auto, è vero, molto di nicchia, ma che preannunciava un’offensiva massiccia nella galassia dei BEV. E oggi, quella sportiva a quattro posti e (quasi) zero emissioni sta per compiere quattro anni, quindi si prepara al classico aggiornamento di metà carriera.

Nuova Audi e-tron GT: in arrivo nel 2024 con gli aggiornamenti di metà carrieraLANCIO ENTRO LA FINE DEL 2024? I prototipi che vedete nelle foto, infatti, ci mostrano una versione che si sta rinnovando a livello di design e, molto probabilmente, anche nella tecnologia di bordo. L’auto è ai suoi primi collaudi su strada e sappiamo che potrebbe debuttare verso la fine del prossimo anno, prima che un modello totalmente nuovo possa essere messo in vendita nel 2027 o 2028.

Nuova Audi e-tron GT: modifiche di stile ai paraurti e alla zona inferiore dell'autoLEGGERO LIFITNG PER DARSI UNA RINGIOVANITA Un esame più attento dei due muletti immortalati in Germania rivela che le modifiche estetiche non sono di grande sostanza e, pur dando una bella rinfrescata al design, sembrano essere limitate al paraurti anteriore e alle prese d'aria, nonché alla sezione inferiore del paraurti posteriore. I fari e le luci posteriori non sono mimetizzati su questi esemplari di prova e potrebbero restare sostanzialmente uguali anche per la prossima e-tron GT. Lo stesso discorso potrebbe valere anche lato motori ed efficienza della batteria, anche se quest’ultima potrebbe essere aggiornata con un aumento del 10-20% della sua capacità per consentire una ricarica più rapida e un’autonomia più lunga, che attualmente è di circa 500 km per e-tron GT ed RS e-tron GT.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 22/11/2023