Audi R8 ABT XGT: mai vista una cosa simile

Guardando la nuova Audi R8 ABT XGT vien da chiederselo: ma come hanno fatto? Come è stato possibile che l'elaboratore tedesco abbia ottenuto tutte le omologazioni necessarie a permettere un utilizzo su strada di un'automobile simile? Ma l'avete vista? Guardatela bene: questa è una vettura da corsa molto più di quanto Lamborghini abbia saputo fare con la STO (a proposito: qui qualche curiosità). Non esiste (e non esagero) nella storia recente un'automobile pensata, sviluppata e costruita con tanto DNA racing quanto quest'Audi R8. Siamo oltre qualsiasi cosa vista sino a oggi.

La R8 ABT XGT ha 640 CV



SEMPRE ASPIRATA Il cuore pulsante di questa meraviglia resta il motore V10 aspirato da 5,2 litri, erogante una potenza di 640 CV, perché la base è la già ottima R8 GT. Accoppiato a un cambio automatico a doppia frizione a 7 rapporti, questo propulsore invia la sua potenza alle ruote posteriori, garantendo un'esperienza di guida sportiva autentica. Con un periodo di sviluppo di due anni, la ABT XGT è stata definita dalla stessa casa automobilistica come il veicolo più esclusivo mai uscito dalle sue officine di Kempten. Pesando 170 kg in meno rispetto alla R8 GT standard, la XGT sfida le leggi della fisica, registrando un valore di circa 1.400 kg. L'accelerazione da 0 a 100 km/h non è stata comunicata, ma sarà presumibilmente intorno ai 3 secondi netti, mentre la velocità massima tocca i 310 km/h, a seconda della posizione dell'ala posteriore.

Il motore è lo splendido V10 aspirato

VEDI ANCHE

DA CORSA Affrontare la sfida di rendere una vettura da corsa GT2 adatta alla guida quotidiana non è stato un compito facile, come dichiara l'amministratore delegato di ABT, Thomas Biermaier: ''I nostri ingegneri e meccanici hanno dovuto affrontare sfide difficili, ottenendo circa 40 approvazioni individuali in un processo di approvazione durato mesi''. Esteticamente, la XGT si avvicina notevolmente alla R8 LMS GT2, con un design caratterizzato da un imponente tetto con presa d'aria, un body kit massiccio e un assetto da auto da corsa. All'interno ci sono sedili da competizione e una gabbia di sicurezza. E il volante è esattamente quello utilizzato per correre in pista. Incredibile. Ma la XGT non è solo una vettura da pista. ABT ha mantenuto comfort e funzionalità di un veicolo di serie, offrendo optional ''comuni'' come il quadro strumenti digitale, la chiusura centralizzata e persino la retrocamera. Il tunnel centrale è stato sostituito da un pannello di controllo per specchietti, climatizzatore e indicatori di direzione.

Gli interni sono da corsa

SOLO 99 Come era logico aspettarsi, la R8 XGT è un'edizione ultra limitata. Solo 99 esemplari, ciascuno costruito artigianalmente e personalizzato secondo le richieste del cliente. I fortunati acquirenti possono scegliere tra quattro colori standard, ma grazie all'approccio artigianale, è possibile scegliere qualsiasi tinta su campione. Il prezzo di partenza per la XGT è di 598.000 euro.

Pubblicato da Tommaso Marcoli, 24/11/2023