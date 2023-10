Audi R8 GT3 by Scherer Sport: aria di competizioni per una limited edition speciale

Sappiamo ormai da tempo che il 2023 vedrà l’uscita di scena di una delle supercar che hanno lasciato il segno nel mondo dell’automobilismo sportivo, sia di serie sia da competizione. Stiamo parlando della sportivissima Audi R8, che dal 2006 (anno di presentazione) si è ritagliata una gran fetta di estimatori. Ecco, quella che vedete nelle immagini potrebbe essere il classico “canto del cigno” di questo gioiello del motorsport, derivato dalla Lamborghini Gallardo con motore V8 e poi evolutosi fino a montare anche un poderoso V10 (sempre di origine Lamborghini), con trazione integrale, posteriore e con carrozzeria a “cielo aperto”. L’esemplare gira al Nürburgring per effettuare gli ultimi test dinamici prima della delibera e, probabilmente, sarà l’ultimo modello con una connotazione così fortemente ispirata al motorsport e con motore a combustione interna. Ma entriamo un po’ più nel dettaglio.

Audi R8 GT3 Scherer Sport: limited edition in 100 esemplariUNA SERIE LIMITATA Quest'ultimo progetto sarà una piccola serie di circa cento pezzi di una R8 GT3 omologata per la strada – e non è escluso che Audi prepari quell'auto per conformare il modello come base per diverse serie di gare negli anni a venire prima dell’arrivo di una sportiva di nuova generazione. Il team Scherer Sport coinvolto nel progetto collabora già con successo con Audi Sport da molti anni. Anche l'ottimizzazione e la personalizzazione delle prestazioni rientrano nelle competenze di Scherer Sport per i veicoli di produzione. Il prototipo immortalato sotto un diluvio di rare proporzioni è stato collaudato dal pilota Audi Frank Stippler sulla Nordschleife.

Audi R8 GT3 Scherer Sport: la supercar V10 non fa nulla per nascondere il suo potenzialeUN MODELLO DERIVATO DALLE GARE L'Audi R8 GT3 sviluppata da Scherer Sport ha il motore V10 originale e il pianale della R8 standard. Tutto il resto, però, viene dal motorsport ed è derivato dall'Audi R8 GT3 Evo 2. Come visibile in questi scatti, la forma del tetto dell'auto non ha nulla a che fare con l'auto di serie. Ispirate al mondo delle corse, le ruote sono dotate di serraggio monodado e molte parti come i freni, l'aerodinamica, gli interni, l’enorme ala posteriore, le prese d'aria e le prestazioni stesse dell’auto sono state sviluppate solo per questa edizione limitata e super esclusiva. I cento esemplari costruiti saranno messi in vendita nel 2024 a un prezzo top secret. Bocche cucite a Ingolstadt, tuttavia tutti i pezzi potrebbero essere già stati prenotati da facoltosi appassionati, buon per loro…

Pubblicato da Alessandro Perelli, 26/10/2023