Fine della corsa per l'Audi R8: Ingolstadt la celebra con un video

GT, supercar, auto da sogno: definitela come vi pare, ma l'Audi R8 ha segnato un'epoca, anche per aver fatto coppia sul grande schermo con Ironman, accompagnando Tony Stark in moltissime apparizioni cinematografiche. Robert Downey Jr. guidava la coupé in Ironman e la Spider in Ironman II. E non sono mancate altre apparizioni in Avengers: Age of Ultron e Civil War. Quale modo migliore per salutarne l'uscita di scena con un video ad alto tasso di adrenalina? Guardatelo qui sotto (e leggete la mia prova della R8 V10, se volete fare un tuffo nel passato). Per realizzarlo, Audi aveva chiesto ai fan sui social di dargli suggerimenti su come realizzarlo, ricevendo indicazioni praticamente su tutto: dall'azione al contesto, dall'ora del giorno per le riprese alla colonna sonora.

VEDI ANCHE

UN RISVOLTO GIALLO Tipica americana, ma forse un po' insistente per i canoni nostrani, la pletora dei disclaimer che si leggono in calce al video. Moltissimi gli avvertimenti di non provarci a casa, che tutte le manovre sono state eseguite da piloti professionisti su strade chiuse al traffico, così da mettersi al riparo da contestazioni nel caso di qualche tentativo di emulazione andato male. Uno, però, spicca su tutti: ''I veicoli mostrati sono modificati, non destinati alla vendita e non sono di proprietà di Audi America''. Chissà che cosa avranno di diverso dalle R8 ufficiali? Oltre che con le emozioni, l'uscita di produzione della R8 si accompagna anche a questo piccolo mistero.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 14/11/2023