Audi Q8 2024: più elegante, più bella, sempre appagante. La prova

Confesso che i SUV coupé non sono tra le mie auto preferite e la Audi Q8 non fa eccezione, con la sua coda un poco troppo tagliente e austera. Sono stati sufficienti, però, i pochi tocchi del restyling di metà carriera per farmi cambiare idea.

Audi Q8 2024, il frontale dopo il facelift

Di per sé, come tutte le Sportback Audi anche la Q8 non è mai stato un SUV coupé estremo come alcune sue concorrenti. Anzi, la versione coupé dei SUV Audi in genere è più moderna e gradevole della versione regular, come capita per esempio per Q3 e Q5.

Il medesimo effetto lo trasmette la Q8 dopo che il restyling ha ammorbidito le sue forme, dando l’impressione di essere più compatta dei suoi 499 cm di lunghezza massima, pochi millimetri in meno della Q7 che ha una presenza decisamente più ingombrante. Il restyling ammorbidisce innanzitutto il frontale, grazie al nuovo Single Frame, con la calandrona che estende la sua cornice ai lati fino a contenere le luci. Cambiano anche le bocche ai lati del paraurti, più grandi e moderne nel disegno. Oltre che meno ossuto, ora il frontale è decisamente più moderno.

IL LATO B Anche la coda abbandona la fascia spigolosa che ospitava le luci e si ammorbidisce con le luci contenute in una fascia bombata che corre da un lato all’altro rendendo tutto più moderno ed elegante. Cambiano anche il paraurti, l’estrattore e il disegno degli scarichi. Un paio di dettagli: i quattro anelli assumono ora la nuova forma bidimensionale e il nome modello è impresso sul montante centrale, in un satinato vedo non vedo.

Audi Q8 2024, un momento del test drive

FIRMA LUMINOSA PERSONALIZZABILE Specialista nei giochi di luce, tra le prime se non la prima Casa ad adottare fari LED a matrice, Audi mette ora a disposizione anche della Q8 le luci LED Matrix Spot Laser con un vero e proprio laser blu, la cui luce blu viene convertita in luce bianca con una temperatura di 5.500 gradi Kelvin, capace di proiettare un cono di luce fino a 600 metri davanti all’auto, soltanto oltre i 70 km/h e fuori dai centri abitati. Per la firma luminosa si possono scegliere quattro differenti disegni. In coda, la fascia scura si illumina con altrettante differenti firme luminose, sottili ed eleganti, animate ora anche dalla tecnologia OLED, e un sensore di prossimità si preoccupa di avvisare chi si avvicina a meno di due metri dalla coda accendendo tutti i segmenti luminosi.

CELO CELO MANCA Completano il restyling l’introduzione di tre nuovi colori per la carrozzeria, tra cui il Blu Ascari, ottima alternativa per uscire dai soliti grigi e neri con una tinta moderna ed elegante, cinque nuovi cerchi in lega e due nuovi materiali per gli inserti in abitacolo, il carbonio twill opaco e l’alluminio con goffratura lineare. La dotazione di serie si arricchisce dei sedili anteriori riscaldabili, dell’Audi smartphone interface con App Store integrato, dell’Audi phone box light con la ricarica a induzione. Di serie sono anche le sospensioni pneumatiche adattive air suspension sport che adattano la risposta alla dinamica di guida selezionata e in grado di aumentare l’altezza da terra di 90 mm per affrontare passaggi difficili. Tra gli optional da non farsi mancare lo sterzo integrale, con quattro ruote sterzanti, utilissime per manovrare negli spazi stretti e per migliorare il comportamento in curva.

Il test dell'Audi Q8 2024, il colore Blu Ascari è una novità

La meccanica non cambia e l’offerta di motori al lancio prevede tre tremila V6, due turbodiesel mild hybrid 48 V e uno a benzina. La scelta tra i due TDI è tra la versione 45 TDI, con 231CV e 500 Nm per 226 km/h di velocità massima e 0-100 in 7,1 secondi, e la 50 TDI, con 286 CV e 600 Nm, per 241 km/h e 6,1 secondi. La Q8 55 TFSI a benzina offre 340 CV e 500 Nm per 250 km/h e 5,6 secondi. Audi SQ8, la versione sportiva di Q8, fa un po’ modello a parte con il V8 4.0 biturbo da 507 CV e 770 Nm per 4,1 secondi sullo 0-100 e velocità massima limitata a 250 km/h. È attesa per il 2024 la versione plug-in hybrid. Per tutte cambio automatico tiptronic a otto marce e, ovviamente, trazione integrale quattro che ripartisce il 40% della spinta alle ruote anteriori e il 60% alle posteriori in condizioni normali, fino al 70% verso l’anteriore o l’85% verso il posteriore quando è necessario.

CHE EFFETTO FA DAL VIVO Colgo l’occasione per rinfrescarmi la memoria con un giro di prova tra gli appennini emiliani a bordo di una Audi Q8 50 TDI, la versione più venduta. La scelgo di un bel blu Ascari e l’insieme di colore e restyling mi trasmette l’idea di un SUV non piccolo, ma più compatto di quanto sia effettivamente. Un insieme piacevole. A bordo abbondano gli schermi, tra il virtual cockpit dietro al volante, l’infotainment al centro plancia e il pannello per i controlli del climatizzatore più in basso. Rivestimenti, materiali e qualità delle finiture sono decisamente premium nella loro accoglienza a bordo.

Audi Q8 2024, la plancia

MOTORE AL TOP Riesco a trovare facilmente una posizione di guida comoda e non troppo in piedi per un SUV taglia XL, con una buona visibilità e altrettanto facile percezione degli ingombri anche con il sedile abbassato il più possibile. Il turbodiesel V6 Audi è sempre uno dei turbodiesel grandi più piacevoli, morbido e vellutato nel funzionamento e nel sound, ma con grinta se premo sul gas. La differenza di prezzo tra 45 TDI e 50 TDI è di 2.000 euro e non vale davvero la pena pensare di rinunciare a 55 cavalli. Il 50 TDI è il motore perfetto per la stazza della Q8 che pesa 2.160 kg a vuoto.

DANZA COME UNA FARFALLA, PUNGE COME UN'APE Dimensioni e peso che tra le curve appenniniche non mi rovinano il divertimento, grazie anche ai cerchi da 21 pollici di serie, alle sospensioni pneumatiche adattive e allo sterzo integrale. Le prime tengono a bada magistralmente il corpicione della Q8 tra le curve e sulle buche, regalando anche un ottimo comfort oltre a precisione di guida. Le quattro ruote sterzanti aiutano nei tornanti e fanno scivolare la Q8 tra le curve con grande naturalezza. Non seleziono nemmeno la modalità Dynamic, non ne sento il bisogno per divertirmi.

Audi Q8 2024, il motore V6

Disponibili ora solo nell’allestimento S line, il prezzo delle nuove Audi Q8 parte dai 91.000 euro della Q8 45 TDI, fino ai 94.100 euro della 55 TFSI, passando per i 93.100 euro della best seller 50 TDI. I prezzi della SQ8 partono da 119.450 euro fino a 129.250 euro dell’allestimento sport attitude. Completerei la dotazione di serie soltanto con lo sterzo integrale (1.390 euro, di serie su SQ8) e, per gusto personale, con il tetto apribile panoramico (1.870 euro). Altri optional riguardano soprattutto la personalizzazione estetica, di serie ha tutto quanto serve.

Motore 2.967 cc, V6, turbodiesel, mild hybrid Potenza massima 286 CV tra 3.500 e 4.000 giri Coppia massima 600 Nm tra 1.750 e 3.250 giri Velocità 241 km/h 0-100 km/h 6,1 secondi Consumo dichiarato da 8,1 a 8,8 l/100 km Cambio Automatico Tiptronic Trazione Integrale Dimensioni 4,99 x 2,00 x 1,70 m Bagagliaio da 605 a 1.755 litri Peso UE (con pilota e serbatoio al 90%) 2.235 kg Prezzo da 93.100 euro

Pubblicato da M.A. Corniche, 25/11/2023