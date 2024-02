Il maxi SUV di Audi muove i primi passi sulla neve, si chiamerà Q9?

La strategia di elettrificazione che Audi sta portando avanti porta a una data abbastanza precisa, ovvero dal 2026 la casa di Ingolstadt non lancerà più nuovi veicoli con motore a combustione interna. Quello che vedete qui, perciò, è probabilmente uno degli ultimi veicoli Audi a benzina. Inizialmente scambiato per la futura Q7, il grande sport utility sembrava essere un modello potenzialmente destinato al mercato cinese, che non sarebbe arrivato in Europa o negli Stati Uniti. Ma oggi la situazione sembra decisamente cambiata. Voci di corridoio smentiscono tale teoria e si sbilanciano su ben altre ipotesi, ovvero che il prototipo camuffato non ha nulla a che fare con il mercato cinese e non diventerà nemmeno il sostituto dell’attuale Q7.

Nuova Audi Q9: il maxi SUV dovrebbe arrivare nel 2025SPORT UTILITY TAGLIA XL Invece, sembra che stiamo guardando alla tanto attesa Q9 del 2025 e ora arriva una serie di immagini di un altro prototipo dal nord Europa. L’Audi Q9 sarà posizionata come un SUV di lusso a tre file, che cercherà di strappare quote di mercato alla BMW X7 e alla Mercedes-Benz GLS. Con i mercati principali identificati negli Stati Uniti e in Asia. Naturalmente, la Q9 avrà un abitacolo al top, con allestimenti di lusso, tanto comfort e tecnologia per tutti i passeggeri.

Nuova Audi Q9: ultimo SUV con motori endotermici prima dell'elettrificazione?MOTORI BENZINA E DIESEL Lato motori, Audi può attingere dalla vasta gamma di offerte del gruppo Volkswagen. Una rapida occhiata alla famiglia Q8 mette sotto la lente motorizzazioni V8 a benzina e motori V6 diesel turbocompressi. Diamo per scontato che ci saranno versioni ibride plug-in e probabilmente un vigoroso V8 di punta per combattere i competitor più diretti come AMG di Mercedes e M di BMW. Siamo ancora all’inizio dello sviluppo di Audi Q9 e l’agenda suggerisce che il SUV potrebbe arrivare nel 2025 con una presentazione formale verso la fine del 2024.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 02/02/2024