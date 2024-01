Audi Q8 e-tron edition Dakar: e ti senti subito nel deserto

Il solo nome richiama la leggenda: Dakar. Che si sia o meno appassionati di automobilismo, è impossibile che non abbiate mai sentito nominare la corsa in fuoristrada più impegnativa e avvicente di sempre: la Dakar, per l'appunto. E per celebrare l'ormai annuale partecipazione al celebre rally raid, Audi presenta Q8 e-tron edition Dakar, realizzata in soli 99 esemplari. Questo veicolo, basato sulla piattaforma tecnica di Audi Q8 55 e-tron quattro, si distingue per il suo assetto notevolmente rialzato e le pellicole decorative che richiamano il prototipo elettrico Audi RS Q e-tron, impegnato nella competizione per la conquista della Dakar 2024.

Audi q8 e-tron edition dakar: l'autonomia è di 450 km

SPECIFICA PER L'OFF-ROAD Dotata di un powertrain elettrico capace di erogare una potenza massima di 408 CV e di una trazione integrale quattro elettrica, la Q8 e-tron edition Dakar si presenta come un'autentica forza off-road. Questa edizione speciale si basa sul modello Q8 55 e-tron (qui la nostra prova) con la batteria da 114 kWh, la trazione integrale e la coppia massima di 664 Nm che le permettono di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 5,9 secondi. L'autonomia è di 450 chilometri secondo il ciclo WLTP, inferiore alla versione di serie per via delle notevoli aggiunte tecniche. La versatilità off-road della vettura è enfatizzata dalla presenza di pneumatici specifici all terrain General Grabber AT3 e da un aumento dell'altezza da terra di 65 mm in configurazione d'assetto standard. Questo si traduce in una luce minima da terra di 220 millimetri e una profondità di guado di 300 mm, garantendo prestazioni superiori su terreni accidentati.

Audi q8 e-tron edition dakar: guada fino a 300 mm

ASSETTO SPECIFICO Il controllo dinamico di marcia Audi drive select offre la possibilità di regolare ulteriormente l'assetto, consentendo di sollevare la vettura di ulteriori 17 mm in modalità ''lift'', portando il rialzo complessivo a +82 mm rispetto all'Audi Q8 55 e-tron quattro. Questa configurazione, abbinata agli angoli di attacco, dosso e uscita di 21, 19 e 28 gradi rispettivamente, assicura una guida sicura e confortevole in diverse condizioni off-road. Il design della Q8 e-tron edition Dakar si distingue, rispetto alla versione di serie, con passaruota allargati, conferendo alla vettura un aspetto robusto e dinamico. In Italia, il modello sarà disponibile nella colorazione nero Mythos con single frame in tinta carrozzeria. I dettagli esclusivi, come la numerazione progressiva sui montanti posteriori e le pellicole decorative ispirate al prototipo Audi RS Q e-tron, contribuiscono a sottolineare l'unicità di questo SUV elettrico.

Audi q8 e-tron edition dakar: ha pneumatici specifici

INTERNI SU MISURA Gli interni sportivi S line offrono comfort e stile, con sedili, rivestiti in similpelle e microfibra Dinamica. Tra i rivestimenti anche materiali sostenibili, come il poliestere ricavato dalle bottiglie in PET che può garantire un'impronta ecologica. Il sistema di infotainment include l'Audi virtual cockpit plus, l'head-up display e un inclinometro per monitorare l'angolo di inclinazione del veicolo durante le avventure off-road. La dotazione di serie include proiettori a LED Audi Matrix, cristalli laterali e lunotto bruniti, nonché il pacchetto illuminazione diffusa multicolore e specchietti retrovisivi esterni virtuali. I dettagli di design, come il portapacchi al tetto e la cover specifica per la chiave a transponder, conferiscono un tocco distintivo a questo SUV elettrico, rendendolo un'opzione unica per chi cerca la combinazione perfetta tra prestazioni e sostenibilità.

Pubblicato da Tommaso Marcoli, 04/01/2024