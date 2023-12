Nuova Audi A6 e-tron: la station wagon si toglie i veli, ecco come è fatta

Sappiamo da un po’ di tempo che Audi sta lavorando su una A6 completamente elettrica, che – seguendo il nuovo sistema di nomenclatura Audi – dovrebbe abbandonare il soprannome di e-tron, ed è addirittura destinata ad essere offerta con una carrozzeria station wagon, o Avant come si chiama a Ingolstadt. Quest'ultima è stata presentata in forma di concept nel 2021, ma in questi giorni è stato immortalato un prototipo molto vicino alla versione definitiva che andrà in produzione. Infatti, si possono vedere i gruppi ottici definitivi sia davanti sia dietro e l’auto è libera dai finti pannelli che nascondono la carrozzeria. Nonostante il leggero mimetismo, il muletto rivela ancora alcuni dettagli.

Nuova Audi A6 Avant e-tron: la wagon elettrica durante i collaudi su stradaUN FRONTALE TUTTO NUOVO Innanzitutto, i proiettori a LED hanno uno stile completamente diverso da quello che si può vedere oggi sulla A6 con motore convenzionale. Invece di un faro a elemento singolo, il prototipo della A6 Avant è dotato di elementi sdoppiati. Il concept alla base della A6 100% elettrica aveva un aspetto elegante ed è stato presentato nell'aprile 2021. Si mostrava con una linea del tetto spiovente e un design in stile fastback per la parte posteriore, che adesso è stata sostituita da una soluzione più alta e quindi più pratica, più in linea con il concetto di wagon. Tuttavia, il corpo vettura mantiene una bella forma nel suo complesso.

Nuova Audi A6 Avant e-tron: il frontale con i fari a LED sdoppiatiPIATTAFORMA COMUNE AD ALTRI MODELLI La prossima gamma Audi A6 sarà costruita sulla nuova piattaforma PPE, che condividerà con la futura Porsche Macan EV, ma anche con la Q6 e-tron lanciata qualche giorno fa, per non parlare di altri modelli da Audi e Porsche di cui oggi si sa poco o nulla, ma che presto inizieranno a mostrarsi.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 21/12/2023