Nuova Audi Q7 2024: ecco come cambia con il (mini) restyling

Per il 2024 Audi rinnova il SUV Q7 introducendo inediti dettagli di stile ed aggiornandone i contenuti tecnologici, seguendo quanto già fatto con Q8 (qui la nostra prova). Non si tratta di una nuova generazione ma piuttosto del secondo restyling, questa volta di fine carriera. L'attuale Q7 è stata infatti presentata nel 2015 ma continua a essere uno dei modelli più apprezzati nel suo segmento. Inoltre, avendo un numero dispari nella denominazione, dovrebbe continuare a mantenere motorizzazioni a combustione interna anche nel prossimo futuro. Almeno fino al 2026, anno in cui Audi smetterà di sviluppare motori a combustione per concentrarsi solo sulle elettriche (ve lo spieghiamo meglio qui)

Nuova Audi Q7 2024: i fari OLED posteriori possono essere personalizzati

La maggior parte degli aggiornamenti si concentra sull'aspetto del veicolo. Paraurti anteriore e posteriore sono stati ridisegnati così come la sagoma dei fari anteriori HD Matrix LED. Tra gli equipaggiamenti in opzione, la tecnologia laser per migliorare ulteriormente la visibilità di notte (permette di illuminare fino a 600 metri di distanza). La firma luminosa diurna può essere personalizzata direttamente dal guidatore, per dare un ''tocco'' visivo su misura al proprio veicolo. Anche i fari posteriori sono stati aggiornati, e sono ora con tecnologia OLED: anche in questo caso sarà possibile scegliere quale sagoma luminosa utilizzare durante la marcia. La griglia single frame - distintivo Audi - è stata arricchita di cromature nella cornice e nel disegno a trama all'interno. C'è, infine, un nuovo design per i cerchi in lega, disponibili nelle dimensioni da 20'' a 22''.

Nuova Audi Q7 2024: gli interni ripropongono la logica lounge

Minori gli interventi all'interno, dove è stata mantenuta un'impostazione da ''lounge''. L'organizzazione della plancia con doppio schermo è sempre la stessa, ma con questo aggiornamento arrivano nuove finiture ed intarsi disponibili per tutti gli allestimenti. Tra le integrazioni degne di nota, il nuovo software Mib3 che permette di scaricare applicazioni sviluppate da terze parti come Spotify e Amazon Music. Il comparto ADAS non è stato trascurato ma anzi prevede tutti i migliori sistemi a disposizione di Audi e aggiunge il Park Assist Plus: il veicolo parcheggia in autonomia compiendo manovre anche piuttosto complesse.

Nuova Audi Q7 2024: la griglia single frame cambia disegno

Al momento del debutto - previsto per aprile 2024 - la rinnovata gamma Q7 sarà equipaggiabile con tutte motorizzazioni mild-hybrid. Alla base dell'offerta c'è la 45 TDI (79.300 euro) con motore 3.0 litri V6 turbo diesel da 231 CV e 500 Nm di coppia massima. Lo stesso propulsore è disponibile anche nella configurazione 50 TDI con 286 CV e 600 Nm di coppia massima. Per quanto riguarda i benzina, la versione d'accesso è la 55 TFSI (82.500 euro) con motore 3.0 litri V6 da 340 CV e 500 Nm di coppia massima. Al vertice dell'offerta c'è la sportiva SQ7 (112.000 euro), equipaggiata con un motore 4.0 litri V8 da 507 CV e 770 Nm di coppia. Presto, informazioni sul listino prezzi.

Pubblicato da Tommaso Marcoli, 30/01/2024