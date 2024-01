Audi A6 Avant 40 TDI quattro: ora che ci sono salito non scendo più

Credo di aver guidato la Audi A6 Avant in tutte, o quasi, le sue declinazioni, dalla superbombardata RS6, scendendo al bombardone e gasolio S6 fino alle versioni più terrene. L’ultima è la A6 Avant 40 TDI mild hybrid, la versione che occupa quasi il gradino più basso della scala gerarchica delle A6. Ma quanto è basso questo gradino?

Audi A6 Avant 40 TDI quattro S tronic Business Advanced, 3/4 posteriore

La Audi A6 Avant 40 TDI è al gradino più basso perché sotto il cofano ospita un motore che è più o meno la metà di quello della RS6, un quattro cilindri duemila turbodiesel che si avvale dell’aiutino elettrico di un sistema mild hybrid a 48 Volt da 12 kW. Una bella accoppiata che sviluppa 204 cavalli con 400 Nm tra 1.750 e 3.000 giri, per raggiungere i 100 km/h da fermi in 7,8 secondi e i 241 km/h di velocità massima. Non avrà il fascino del V6 tremila delle sorelle maggiori 45 e 50 TDI, ma il quattro cilindri il suo lo fa.

IL SOUND TRAE IN INGANNO Anche se mi chiedo se valga la pena risparmiare i 5.250 euro su circa 70.000 necessari per passare alla 45 TDI, con la morbidezza del sei cilindri, 41 cavalli e 100 Nm tra 1.500 e 3.250 giri in più, devo dire che il quattro cilindri della Audi A6 Avant 40 TDI il suo lo fa proprio bene. Innanzitutto il sound, che non sembra quello di un quattro cilindri, specie quando mi isolo nel suo abitacolo ovattato. E poi anche le prestazioni, con una pronta propensione allo scatto anche quando viaggio nella modalità Efficiency, merito anche dell’ottimo cambio automatico S tronic a sette marce, dolce nelle cambiate praticamente impercettibili e pronto a scalare senza incertezze quando richiedo il massimo. Gli manca un po’ di allungo quando tiro le marce oppure se viaggio a pieno carico con tutta la famiglia, ma nell’uso normale la spinta è sempre pronta e soddisfacente.

I CONSUMI NEL MONDO REALE Il quattro cilindri mild hybrid fa il suo anche quando tengo d’occhio i consumi: circa 8 l/100 km se spingo, 6/7 l/100 km se tengo il piede più leggero sul gas. In media, alla fine della mia prova su un percorso misto tra città, autostrada e statali, consumo 7,1 l/100 km, non lontano dai 5,5/6,2 l/100 km dichiarati, e non male per una wagon lunga poco meno di cinque metri (494 cm) e con una massa a vuoto di 1.845 chilogrammi. Bene, anche perché la A6 Avant 40 TDI quattro mi fa venire voglia di stare a bordo e di viaggiare, comoda per comfort acustico (monta i vetri acustici laterali optional) e di assetto, ma comoda e piacevole anche da guidare, con tutti i comandi che rispondono bene, istintivamente. L’unico neo che trovo è il climatizzatore che, in questa stagione fredda, tenta di riscaldare l’abitacolo con un tifone di aria ancora fredda appena accesa l’auto.

Audi A6 Avant 40 TDI quattro S tronic Business Advanced, i comandi clima

VEDI ANCHE

Se avete risparmiato 5.250 euro rispetto alla 45 TDI e avete scelto la A6 Avant 40 TDI, potreste investirne 6.400 nel pacchetto Audi Innovative Complete, che fa la differenza in confort e sicurezza su più fronti. Include: Audi pre sense basic, Audi smartphone interface, Audi sound system, Pacchetto assistenza Tour, fari LED Audi Matrix HD con indicatori di direzione dinamici, Sterzo integrale dinamico e assetto con regolazione degli ammortizzatori. In pratica, doterete la vostra A6 di un sostanzioso pacchetto di assistenti alla sicurezza, una ottima guida assistita quasi autonoma, un ottimo impianto stereo, Android Auto e Apple Car Play wireless, i fari LED a matrice che portano la massima luminosità dove serve e senza disturbo vostro e altrui, e un telaio sofisticato con le quattro ruote sterzanti per manovre da utilitaria e curve da campioni oltre all’assetto regolabile.

FACCIAMOLA SEMPLICE Potete anche scegliere la versione semplificata del pacchetto Audi Innovative Assistant da 3.400 euro a cui mancano soltanto lo sterzo integrale e l’assetto regolabile. È il pacchetto scelto per la A6 Avant 40 TDI quattro che sto provando. Trovo che le quattro ruote sterzanti su auto lunghe come la A6 Avant siano fantastiche, con manovre facili in spazi da auto più corte di un metro, ma devo dire che senza questo prezioso optional la A6 Avant se la cava comunque piuttosto bene, con un diametro di sterzata ridotto per una cinque-metri e un comportamento in curva sempre molto facile, molto sicuro e prevedibile. Merito anche dello sterzo con cui ho feeling dal primo metro per peso e facilità di impostare qualsiasi curva (adoro, poi, il rivestimento in pelle del volante quasi appiccicoso) e dell’assetto che, nell’uso normale, non mi fa per nulla rimpiangere di non poter contare su un assetto regolabile. Anche con i cerchi da 20 pollici il comfort delle sospensioni è garantito in ogni occasione, dal tombino alle martoriate strade dei nostri Appennini, così come le sospensioni non mollano mai in curva, mai un sobbalzo, uno scuotimento o una sbavatura. La piacevolezza di guida in curva è anche merito della trazione integrale quattro nella sua versione ultra che distribuisce continuamente la coppia sulle quattro ruote per ottimizzare il comportamento in traiettoria, senza sbavature.

Audi A6 Avant 40 TDI quattro S tronic Business Advanced, vista laterale

Lo devo ammettere, la A6 Avant in tutte le sue declinazioni rimane la mia Audi preferita. Mi piace la sua presenza su strada, non mi fanno impazzire tanti suoi dettagli un po’ duri, un po’ vistosi alla teutonica maniera, ma mi piace molto la sua silhouette, mi piacciono le sue proporzioni che fanno pensare alla RS6 Avant anche in questa versione con quattro cilindri in meno. La A6 Avant che sto provando è in una configurazione da Stealth che non mi dispiace, in un moderno ma non vistoso colore grigio Chronos, un grigio tendente al tortora, e con le finiture all black del pacchetto look nero plus. Idem per l’interno, con linee dure anche nell’abitacolo, ma dove tutto mi ispira qualità e comfort, con informazioni e comandi al posto giusto e facili da utilizzare. Vorrei soltanto avere più spazio sul tunnel centrale per appoggiare piccoli oggetti: soprattutto quando si ha un compagno di viaggio il vano con i due portabicchieri è un po' piccolo e i due smartphone appoggiati in verticale ondeggiano a ogni curva. E dopo aver visto tante modanature in alluminio, carbonio, serigrafate, colorate, il bel legno di ulivo al naturale di questa A6 Avant rende tutto più caldo e piacevole. Soprattutto, mi piace della A6 Avant stare a bordo, guidarla e guidarla ancora, è un posto dove mi trovo bene, sia che spinga sul gas sia che viaggi tranquillo. Il bagagliaio è grande (565-1.680 litri), ma se siete abituati a SUV di questa stazza, preparatevi a lasciare a casa qualcosa se viaggiate con una famiglia che trasloca a ogni viaggio come la mia.

Il prezzo per una Audi A6 Avant 40TDI quattro in allestimento Business Advanced come questa parte da 69.850 euro, ma se non vi fate mancare il pacchetto Innovative Assistant, il tetto panoramico, i cerchi da 20”, i vetri acustici, le modanature in noce e altri optional che completano il piacere di guidare e di stare a bordo senza strafare, il budget si attesta intorno a 80 mila euro.

Motore 1.968 cc, 4 cilindri, turbodiesel, mild hybrid Potenza 204 CV Coppia 400 Nm da 1.750 a 3.000 giri Velocità 241 km/h 0-100 km/h 7,8 secondi Cambio automatico S tronic Trazione integrale Dimensioni 4,94 x 1,89 x 1,46 m Bagagliaio da 565 a 1.680 litri Peso O.D.M. con conducente 1.845 kg Prezzo da 66.500 euro