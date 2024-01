Nuova Audi RS5: la superwagon entra in scena con motore ibrido alla spina

Due lettere e un numero RS e 5, per Audi significa la quint’essenza della sportività. Renn Sport, in questo caso tradotto nella nuova wagon ad alte prestazioni di Ingolstadt, che è stata immortalata appena fuori dal centro di ricerca e sviluppo del costruttore tedesco. E quella che vediamo, anche se ben celata dalle pellicole mimetiche, è un’auto davvero spettacolare sotto ogni aspetto. Non solo queste sono le primissime immagini della Avant che dovrebbe debuttare nel 2025 e che sostituirà del tutto l'attuale modello con carrozzeria tipo coupé, ma mostrano soprattutto una sagoma notevolmente allargata rispetto alla A5 standard oltre a un frontale molto aggressivo. Ai quattro angoli sono montate anche ruote enormi – presumibilmente su cerchi da 21 o 22 pollici, ampie prese d'aria nei parafanghi anteriori e terminali di scarico ovali, più centrati rispetto ai modelli Audi più sportivi di oggi, quindi il prototipo che vediamo ci comunica a gran voce di essere una RS5 da cima a fondo.

Nuova Audi RS5: la wagon sportiva dei quattro anelli in arrivo con motore PHEVSE ELETTRICITÀ FA RIMA CON SPORT Il dettaglio più interessante, tuttavia, è nascosto sotto il camuffamento della carrozzeria. Diversamente da tutti gli attuali modelli RS, questa nuova RS5 ha un secondo sportello che cela il “bocchettone di rifornimento carburante” sul parafango posteriore sinistro – un chiaro indizio che la prossima generazione della sportiva tedesca sarà equipaggiata con un motore elettrificato: un ibrido plug-in in questo caso, il che significa che tra un paio d’anni avremo il primo modello Audi RS ibrido alla spina.

Nuova Audi RS5: design muscoloso con parafanghi larghi e cerchi taglia XLDOWN-SIZING? POSSIBILE, MA PRESTAZIONI SUPER Fatta questa considerazione e sapendo che altri costruttori hanno ridimensionato pesantemente il motore dei loro modelli più performanti – come la Mercedes-AMG che è passata da 8 a 4 cilindri per la classe C – c'è la possibilità che l'attuale V6 della RS4 possa essere sostituito da un twin-turbo a quattro cilindri assistito da un motore elettrico, che darà la possibilità di mantenere super prestazioni, ma anche percorrere qualche decina di chilometri senza consumare una goccia di benzina. Paradosso della tecnologia di ultima generazione, ma questo ce lo dirà solo il tempo. Intanto prepariamoci ad accogliere questo nuovo esempio di sportività alla spina.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 25/01/2024