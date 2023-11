Audi RS3: l'avventura continua. Anticipazioni e foto spia

Spiate al Nurburgring le nuove Audi RS3 e S3: ecco come cambieranno in occasione del facelift e quando potrebbero arrivare

''Quasi certamente è l'ultima che vedremo della sua stirpe con un motore tradizionale - e non elettrificato - sotto al cofano. A parte una versione ancora più estrema che, pare, sia in lavorazione. Io però non vi ho detto niente: è un segreto!'', questo scrivevo dell'attuale Audi RS3 in occasione della prova su strada: Audi RS3 che si prepara per il facelift di metà carriera. Lo scorso luglio vi avevamo fornito alcune anticipazioni sulla RS3 Sportback e le ultime foto che ci inviano i nostri fotografi dal Nurburgring testimoniano che anche la versione Sedan sta per essere aggiornata.

Nuova Audi RS3, il diffusore è stato ridisegnato

COSA CAMBIA E COSA NO La griglia anteriore appare ampliata, a ricordare la berlina RS7, a enfatizzare la griglia centrale rispetto a quelle laterali. Nella parte posteriore, il diffusore e i pannelli laterali sembrano modificati. Le luci posteriori hanno un design più fluido e il nuovo paraurti posteriore sembra dare più slancio a tutta la fiancata. Sempre due e di forma ovale i terminali di scarico, che sono specifici di questa versione. Non è chiaro se Audi abbia intenzione di apportare modifiche ai propulsori della A3 come parte dell’aggiornamento. In occasione del ricambio generazionale, ricordiamolo, la potenza del cinque cilindri da 2,5 litri era rimasta invariata, ma era aumentata la coppia e il picco di quest'ultima veniva raggiunto a un regime più basso. Con 400 CV e 500 Nm la RS3 uscente già brucia lo 0-100 km/h in 3,8 secondi e raggiunge i 290 km/h, se equipaggiata con il pacchetto RS Dynamic Plus da 7.850 euro. Il comportamento dinamico è molto aggressivo (qui nel video alla prova del drift) grazie a un torque vectoring molto efficace e a un assetto che vede gomme e carreggiate significativamente più larghe all'anteriore: piccole differenze nella calibrazione del software potrebbero dare alla prossima RS3 un comportamento ulteriormente affinato.

VEDI ANCHE

Nuova Audi S3, vista laterale

NOVITÀ ANCHE PER L'AUDI S3 Al confronto, gli aggiornamenti alla sorella minore Audi S3 (di cui trovate le foto spia in fondo alla gallery) appaiono molto più misurati. I cambiamenti rispetto alla versione attuale sono stati fatti in punta di matita, da quanto le camuffature lasciano intravedere. Cambiamenti che comunque si concentrano su luci e fascioni anteriore e posteriore, com'è uso nei facelift di metà carriera. In particolare, nella parte anteriore le prese d'aria laterali sembrano essere state rielaborate, e l'unico altro cambiamento degno di nota è il paraurti posteriore leggermente diverso, ma la pellicola impedisce di apprezzarne esattamente le forme così come l'eventuale presenza di altri piccoli cambiamenti nella parte posteriore. Il fatto che le auto girino al Nurburgring e dintorni in queste configurazioni, apparentemente vicinissime alla produzione in serie, lasciano intendere che presto potremmo vederle svelate ufficialmente e l'arrivo sul mercato potrebbe concretizzarsi addirittura prima dell'estate 2024. Attendiamo conferme ufficiali.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 21/11/2023