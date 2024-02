L'Audi S3 2024 è tutta nuova: ecco come cambia

C'erano una volta le Audi che sottosterzavano: una caratteristica che i tifosi delle rivali prendevano a pretesto per attaccare la Casa dei Quattro Anelli. Da parecchio le cose sono cambiate e, specie per i modelli ad alte prestazioni, i tecnici di Ingolstadt cercano e ottengono un comportamento molto incisivo. Addirittura ''marcatamente sovrasterzante'', dicono, a proposito della nuova Audi S3 2024, che guadagna prestazioni più brillanti e un differenziale attivo posteriore di derivazione RS 3 (qui la prova in video). Lo scopo è renderla più propensa al drifting, con un sistema che distribuisce in modo asimmetrico la coppia alle ruote posteriori: tramite due frizioni elettroidrauliche a lamelle controllate elettronicamente.

Nuova Audi S3 2024, il differenziale posteriore con Torque Splitter

LA NUOVA S3 IN CIFRE Proprio il differenziale con torque vectoring è il trucco per trasformare radicalmente il comportamento dell'auto tra le curve secondo il drive mode selezionato (guarda il video nel riquadro qui sopra), ma la nuova Audi S3 guadagna anche una robusta iniezione di potenza, con il quattro cilindri TFSI da 2,0 litri portato a erogare 333 CV e 420 Nm di coppia. Il guadagno è di 23 CV e 20 Nm rispetto al modello precedente e va sottolineato che ora la coppia massima è disponibile in un arco più ampio, tra 2.100 e 5.500 giri/min. I risultati delle modifiche sono quantificati dallo ''zerocento'' in 4,7 secondi – un decimo in meno rispetto al precedente modello – mentre la velocità massima è limitata elettronicamente a 250 km/h. Qui la RS è ancora lontana, con il suo 0-100 km/h in 3,8 secondi e una velocità di 290 km/h.

Nuova Audi S3 2024, il motore eroga 333 CV

AGGIORNAMENTI ALL'ELETTRONICA Quantità e qualità vanno a braccetto, nella nuova Audi S3, visto che le prestazioni di picco più elevate si accompagnano, dice Audi, a un'erogazione ancora più pronta. Il merito è di un nuovo turbocompressore che ha una gestione più raffinata del precarico degli attuatori della wastegate. Allo stesso tempo, anche il cambio a doppia frizione S tronic a 7 rapporti contribuisce a uno scatto da fermo più rapido, potendo esercitare una superiore forza di compressione della frizione dedicata ai rapporti dispari. Parallelamente, i tempi di cambiata a pieno carico vengono ridotti del 50%, mentre ai carichi parziali il regime motore viene aumentato automaticamente nella fase d’innesto delle marce, così da garantire una superiore reattività.

Nuova Audi S3 2024, i cerchi del prototipo sono diversi da quelli di serie

AGGIORNAMENTI ALLA MECCANICA All'elettronica aggiornata si accompagnano geometrie ottimizzate. L'assale anteriore tipo McPherson ha quadrilateri più rigidi e una campanatura negativa (camber) doppia rispetto al passato e prossima a 1,5 gradi. Lo sterzo progressivo a demoltiplicazione e servoassistenza variabili è poi più diretto, mentre freni e pneumatici sono stati ottimizzati in funzione della guida ad alte prestazioni. I dischi autoventilanti anteriori, in particcolare, hanno ora un diametro di 357 mm e uno spessore maggiorato di 4 mm rispetto al modello precedente, con pastiglie dalla superficie d’attrito più ampia e inedite pinze a due pistoncini all’avantreno. Per le gomme, la scelta di Audi è caduta sulle giaponesi Falken, in misura 235/35 R19, che ''promettono stabilità, rigore direzionale ed elevata aderenza anche nel gravoso utilizzo in pista'', dice Audi (anche se il prototipo in questo articolo sembra calzare Bridgestone Potenza su cerchi ancora più grandi, foto sopra). Nessuna informazione sui prezzi di nuova Audi S3 2024: ne sapremo di più al lancio. Stay tuned!

Pubblicato da Emanuele Colombo, 13/02/2024