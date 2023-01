Audi S3 Sportback, le novità del facelift: tutte le anticipazioni

Dell'Audi A3 rinfrescata con un leggero facelift avevamo già fotografato la versione Sedan a tre volumi, ma grazie agli ultimi scatti inviatici dai nostri fotografi ecco che vi possiamo mostrare anche gli aggiornamenti della più apprezzata S3 Sportback. Come si vede dalle foto, le differenze con la versione attuale sono minime, limitate a una diversa forma delle prese d'aria sul paraurti anteriore e a un nuovo paraurti posteriore.

Audi S3 2024, vista laterale

ASPETTANDO L'ELETTRICA Non è chiaro se Audi stia pianificando di apportare modifiche ai propulsori della A3 come parte dell'aggiornamento, ma per la S3 a benzina dovrebbe trattarsi del canto del cigno, visto che l'Audi A3 di nuova generazione, attesa per il 2027, dirà addio ai pistoni per proporsi nella sola veste di auto elettrica al 100%, allestita sulla nuova piattaforma dedicata Scalable Systems Platform.

Audi S3 2024, il posteriore

UNO PER TUTTI? Vista la scadena del 2027 e dal momento che non sono passati nemmeno tre anni da quando Audi ha rivelato l'attuale A3 Sportback, la S3 facelift dovrebbe essere presentata all'inizio del 2024 per un arrivo nelle concessionarie entro la fine dell'anno o all'inizio del 2025. Resta da vedere come le modifiche mostrate dal prototipo della foto-gallery verranno declinate sui modelli meno potenti e, soprattutto, sulla top di gamma RS 3 (qui la prova in video), che tipicamente ricevono trattamenti estetici differenziati. Stay tuned!

Pubblicato da Emanuele Colombo, 25/01/2023