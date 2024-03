Nuova Audi A3 allstreet, se al fascino crossover proprio non resisti

Col restyling, la compatta Audi si declina anche in formato "pseudo-SUV". A3 Sportback 2024 e A3 Allstreet in vendita da maggio. I prezzi

Tutte le strade portano allo sport utility compatto e fu così che pure un baluardo del concetto di berlina a due volumi in senso classico imboccò la via dell'urban SUV, o del crossover che dire si voglia. Dal restyling di metà carriera, Audi A3 quarta generazione esce sdoppiata: c'è ancora una A3 tradizionale (Audi A3 Sportback 2024 e, volendo, anche Audi A3 Sedan 2024) e c'è una A3 ''tutto terreno'' (Audi A3 allstreet). Concentriamoci sulla seconda, che è la notizia del giorno.



Audi A3 allstreet e Audi A3 Sportback 2024

Moderna interpretazione della carrozzeria urban crossover, Audi A3 allstreet si distingue dal resto della famiglia Audi A3 essenzialmente per l’assetto rialzato, le barre al tetto di serie e il ''single frame'' ottagonale nero opaco, corredato della griglia a nido d’ape dallo sviluppo verticale più marcato rispetto ad A3 Sportback. Quindi Audi A3 allstreet una sorta di anello di congiunzione tra la gamma A3 e la gamma Audi Q. Sua esclusiva sono anche le tre scanalature in corrispondenza dello spoiler anteriore e dell’estrattore, così come le minigonne e le finiture a contrasto nella zona inferiore delle portiere, mentre completano il pacchetto estetico i loghi neri.

Nuova A3 allstreet

TELAIO AD HOC Tecnicamente parlando, l'assetto di Audi A3 allstreet è rialzato di 30 mm rispetto ad A3 Sportback. Una caratteristica che favorisce l’accessibilità e porta in dote sia una posizione di guida leggermente rialzata, sia una taratura specifica di molle e ammortizzatori. All’incremento della luce libera da terra contribuiscono, in particolare, le sospensioni dall’escursione maggiorata di 15 mm e gli pneumatici dalla spalla più generosa. Tra le dotazioni a richiesta spicca poi lo sterzo progressivo, a demoltiplicazione e assistenza variabili, dalla taratura più sportiva rispetto alla precedente gamma A3. Di serie, cerchi in lega da 17 pollici sin dal primo livello di allestimento, anziché le ruote da 16 pollici di primo equipaggiamento per A3 Sportback. A richiesta, anche cerchi da 18 e 19 pollici ed elementi estetici in carbonio come lo spoiler posteriore e le calotte dei retrovisori laterali. Bagagliaio? A3 allstreet può contare su una capacità di carico di 380/1.200 litri.

Assetto specifico

Si rinnova dunque anche l'intera gamma A3 Sportback, ora dal design più ''muscolare''. Il ''single frame'' esagonale, privo di cornice, è più ampio rispetto al precedente modello, mentre lo spoiler anteriore sottolinea ora maggiormente l’impronta a terra dell’auto, un effetto cui concorrono, nella zona posteriore, i gruppi ottici privi di sbalzi, il nuovo paraurti e l’estrattore ridisegnato e ispirato ai modelli RS (nella variante con look S line). Inedite le colorazioni verde District e rosso Progressivo.

VEDI ANCHE

A3 Sportback MY24

INTERNI In abitacolo spiccano il nuovo selettore del cambio, simile esteticamente a quanto in dotazione al SUV full electric Audi Q4 e-tron, le bocchette di ventilazione ridisegnate e corredate di un inedito motivo a forma di freccia, gli inserti decorativi in tessuto – una novità – e l’illuminazione interna rivista rispetto al passato. L'equipaggiamento di serie include la radio digitale DAB+, il display touch da 10,1 pollici dell’MMI, il cruscotto digitale Audi virtual cockpit – nella configurazione plus da 12,3 pollici per Audi A3 allstreet – e l’Audi phone box light per la ricarica induttiva dello smartphone, oltre a quattro porte di ricarica USB-C.

I nuovi interni

ADAS La nuova gamma Audi A3 mutua dai modelli Audi di classe superiore alcune tecnologie di assistenza alla guida: tipo l'assistenza al mantenimento della corsia e la frenata automatica d’emergenza basata sull’interazione tra radar e telecamere, inoltre collision avoid assist, e assistente alla svolta, tutto quanto di serie. Tra le tecnologie a richiesta, l’adaptive cruise assist con funzione di cambio corsia assistito.

MOTORI Al lancio, la nuova gamma Audi A3 viene proposta con due motorizzazioni a 4 cilindri sovralimentate e abbinate alla trasmissione automatica a doppia frizione S tronic a 7 rapporti: 2.0 (35) TDI da 150 CV e 360 Nm di coppia e 1.5 (35) TFSI da 150 CV e 250 Nm, quest’ultimo con tecnologia mild-hybrid a 48 volt.

Gamma Audi A3 2024 in vendita da maggio

Nuova Audi A3 Sportback raggiungerà le concessionarie italiane nel corso del mese di maggio 2024, proposta nelle versioni Business, Business Advanced ed S line edition a partire da 37.000 euro. Successivamente, verrà introdotto l’allestimento entry level. Audi A3 allstreet, attesa anch’essa a maggio 2024, è invece declinata nelle configurazioni Business, Business Advanced e Identity Contrast. Prezzi a partire da 39.500 euro.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 12/03/2024