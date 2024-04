Audi Sport si da alle batterie: tutta l'adrenalina di S6 e RS6 passa dall'elettricità

Audi ha intrapreso la strada dell’elettrificazione tout court e lo dimostra il fatto che farà debuttare – se i programmi saranno rispettati – la sua ultima auto con motore endotermico nel 2026. Infatti, la maggior parte dei modelli della sua gamma passeranno gradualmente all’energia elettrica, compresi quelli della divisione Audi Sport. Sappiamo inoltre, che un’altra novità sarà la catalogazione delle auto, con numeri pari che distingueranno i modelli elettrici e quelli dispari dedicati ai modelli alimentati a combustione interna.

Audi S6 e RS6 EV: i prototipi dell'elettrica sportiva avvistati durante i collaudiANCHE LA DIVISIONE SPORTIVA SI CONVERTE Detto questo, la divisione sportiva della Casa tedesca non sarà esclusa dal passaggio all’elettricità ed esistono già alcune Audi con logo S e RS come la granturismo high performance RS e-tron GT. Ma, chiaramente, la produzione di modelli sportivi non si ferma e le foto che vedete ci mostrano quello che dovrebbe essere una RS6 e-tron insieme a una S6 e-tron, entrambe basate sulla futura A6 e-tron 100% elettrica (nota a margine: il nome e-tron scomparirà con il debutto della gamma A6 e i modelli prenderanno il nome A6, S6 e RS6). I prototipi delle foto potrebbero assomigliare ad alcuni esemplari della A6 normale, ma la lente d’ingrandimento rivela dettagli come passaruota più larghi rispettivamente per la S6 e la RS6 e impianto frenante potenziato con pinze rosse per la S6 e dischi ventilati per la RS6.

Audi S6 e RS6 EV: batteria da 100 kW e potenza fino a 620 CVSUPER BATTERIA E SUPER POTENZA Lato alimentazione, ricordiamo che un concept della A6 mostrato nel 2021 era equipaggiato con una batteria da 100 kWh e un doppio motore da circa 470 CV. La potenza della RS6 dovrebbe almeno corrispondere ai 620 CV disponibili sull’attuale RS6 Avant a benzina. La S6, invece, dovrebbe inserirsi a metà. È interessante notare che potrebbe debuttare anche una RS6 Avant EV, dal momento che Audi ha lasciato intendere che la A6 normale avrà un'opzione station wagon con il concept A6 Avant e-tron mostrato lo scorso anno.

Audi S6 e RS6 EV: costruite sull'architettura modulare elettrica PPE del gruppo VWPIATTAFORMA ELETTRICA MODULARE La A6, e quindi qualsiasi versione S e RS, è stata progettata sulla nuova piattaforma modulare PPE del Gruppo Volkswagen e ha appena debuttato con il crossover Audi Q6 e-tron, che dovrebbe dare vita anche alle varianti S e RS. La A6 e la S6 saranno lanciate entrambe entro la fine dell'anno, mentre la versione più sportiva RS, probabilmente, arriverà almeno sei mesi dopo.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 19/04/2024