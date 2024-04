Nuova Audi S3, la "quasi RS 3" in vendita a maggio. Il prezzo

Da nuova Audi A3 a nuova Audi S3, il passo è breve e il passo viene ora completato con la diffusione delle immagini ufficiali, delle caratteristiche tecniche, soprattutto dai prezzi e dai tempi di uscita esatti. Perché in realtà, gran parte delle novità di Audi S3 2024 ve le abbiamo anticipate durante l'inverno. Ora il cerchio si chiude. Un ripassino, poi le cifre chiave.

Nuova Audi S3 2024, vendite da maggio

TRATTAMENTO RISERVATO Mentre la gamma Audi A3 Sportback (e A3 Sedan) subisce a primavera 2024 il classico restyling di metà ''lifecycle'', mentre a catalogo debutta la variante urban crossover Audi A3 allstreet, limitatamente ad Audi S3 i Quattro Anelli riservano un trattamento più intensivo. Agli aggiornamenti estetici fanno compagnia squisite novità meccaniche e dinamiche. Vale la pena ricordarle, almeno schematicamente.

333 cv di potenza

IL MOTORE Ottimizzato nei processi di sovralimentazione, il 4 cilindri 2.0 TFSI turbo benzina conquista +23 cv di potenza rispetto alla precedente edizione, raggiungendo quota 333 cv, mentre anche la coppia motrice cresce fino a quota 420 Nm, per un guadagno di +20 Nm. Tempi di cambiata ridotti del 50% anche per la trasmissione automatica doppia frizione S tronic a 7 rapporti. Risultato: ora Audi S3 accelera da 0 a 100 km/h in 4,7 secondi, un decimo in meno rispetto al precedente modello (per prassi, la velocità massima è invece sempre limitata elettronicamente a 250 km/h).

S3 come RS 3: debutta il Torque Splitter

IL TORQUE SPLITTER Analogamente ad Audi RS 3, nuova Audi S3 adotta dunque la tecnologia Torque Splitter in grado di distribuire la coppia tra le ruote posteriori in modo attivo e completamente variabile. A tutto vantaggio dell'agilità, del rigore direzionale e di un comportamento - in qualche modo, rivoluzionario per un'Audi - tendenzialmente sovrasterzante. Diversamente da un classico differenziale posteriore autobloccante e dalla soluzione integrale con frizione elettroidraulica a lamelle in corrispondenza della parte terminale dell’albero di trasmissione (come precedente Audi S3), il Torque Splitter si avvale di due frizioni elettroidrauliche a lamelle, una per ciascun semiasse posteriore. Adottando uno stile di guida sportivo, in percorrenza di curva il sistema ripartisce la coppia tra le ruote posteriori incrementando la spinta sulla ruota con maggiore aderenza, quella esterna alla traiettoria, scongiurando l’insorgere del sottosterzo e favorendo, appunto, il sovrasterzo. In rettilineo, l’azione congiunta delle frizioni garantisce invece l’operato della trazione integrale quattro, con la coppia indirizzata a entrambe le ruote posteriori. A sua volta, il controllo della dinamica di marcia Audi drive select si avvale ora di sei modalità di guida. Ai noti programmi auto, comfort, dynamic, individual ed efficiency, si aggiunge l’inedito setup dynamic plus grazie al quale viene indirizzata al retrotreno quanta più coppia possibile, a beneficio proprio del sovrasterzo.

Nuovo frontale

ESTERNI Analogamente alla gamma Audi A3 2024, nuova Audi S3 2024 esprime un design più muscolare: Il single frame esagonale con trama specifica in nero opaco, privo di cornice, è più ampio rispetto al precedente modello e si contraddistingue per gli inserti a “L” in argento opaco. Finitura, quest’ultima, distintiva dei modelli Audi S ed estesa alle generose prese d’aria, alle calotte dei retrovisori, alle modanature ai cristalli laterali e agli inserti sia alle minigonne sia all’estrattore (ridisegnato). Lo spoiler anteriore, caratterizzato da due supporti verticali d’ispirazione racing, sottolinea l’impronta a terra dell’auto: un effetto cui concorrono, nella zona posteriore, i gruppi ottici privi di sbalzi e il nuovo paraurti. Le alte prestazioni sono ulteriormente sottolineate dallo scarico sportivo a due uscite gemellate, disponibile a richiesta nella variante high performance con terminali in titanio. La gamma colori si arricchisce infine delle tinte verde District, rosso Progressivo e blu Ascari, mentre attingendo al programma di personalizzazione Audi exclusive è possibile optare per la verniciatura in Grigio Daytona opaco.

Nuovo (in parte) anche il lato B

INTERNI In abitacolo, analogamente alla rinnovata gamma Audi A3, spiccano il nuovo selettore del cambio, simile esteticamente a quanto in dotazione al SUV full electric Audi Q4 e-tron, le bocchette di ventilazione ridisegnate, gli inserti decorativi in tessuto e l’illuminazione interna rivista. Dominano le tinte scure: cielo in tessuto nero, pedaliera in acciaio inox e battitacco anteriori con inserti in alluminio e logo S illuminato. Il volante multifunzione a 3 razze rivestito in pelle è corredato delle levette del cambio e caratterizzato dalla parte inferiore della corona “tagliata”. I sedili anteriori sportivi con poggiatesta integrati, dal contenimento laterale superiore rispetto al precedente modello, sono infine parzialmente rivestiti con materiali ottenuti dal riciclo delle bottiglie in PET (microfibra Dinamica) e caratterizzati dalle cuciture a contrasto e dal logo S agli schienali. A richiesta sono disponibili i rivestimenti delle sedute in raffinata pelle Nappa nera con impunture rosse.

Audi S3 2024, l'abitacolo

IL LANCIO Nuova Audi S3 raggiungerà le concessionarie italiane nel corso del mese di maggio 2024. Due allestimenti: la versione di ingresso e la Sport Attitude. Prezzi a partire da 55.950 euro per la variante Sportback, da 57.250 euro per la Sedan. Non è prevista, al momento, una S3 allstreet. Appunto: al momento...

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 09/04/2024