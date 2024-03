Audi Q4 e-tron 2024: download completato, riavviare il sistema? Il test

Fino a ieri eravamo abituati ai restyling della carrozzeria delle automobili, ora invece è il momento degli ''hardware upgrade''. Abbiamo iniziato con gli upgrade degli infotainment per arrivare agli upgrade OTA, Over The Air, dei sistemi operativi delle automobili, proprio come computer e smartphone. Quando si parla di auto elettriche si aggiunge un ulteriore upgrade, quello del powertrain, ovvero batterie e motori. È il caso di Audi Q4 e-tron, nelle sue due versioni SUV e Sportback, che col model year 2024 cambia il suo... hardware.



Audi Q4 e-tron Sportback 2024: fuori è identica, ''sotto'' è aggiornata

Esteticamente nulla cambia, rimane sempre più piacevole la versione ''regular'', con la coda simile a quella della sorella termica Q5, che integra meglio le luci di coda a fascia continua affusolata nel mezzo. Delle Sportback di Audi, invece, la Q4 e-tron è la meno riuscita, con il lunotto sovrastato dallo spoiler massiccio e una piega nel portellone che sottolinea la forma delle luci di coda. Forse, almeno un ritocco alle luci questo upgrade avrebbe potuto prevederlo. All’interno, il solito stile un po’ spigoloso delle Audi di ultima generazione, con qualche materiale e qualche accoppiamento che non vorrei vedere su una Audi, come la plastica disegnata che copre la parte alta della plancia davanti al passeggero.

Q4 e-tron 2024, l'abitacolo. Identico a prima

Nulla di nuovo fino ad ora, le vere novità non si vedono. Innanzitutto, l’upgrade 2024 porta un nuovo motore posteriore sincrono a magneti permanenti con 40% di potenza e 75% di coppia in più rispetto al precedente, per un totale di 286 cavalli (+82 cv) e 545 Nm (+235 Nm). Grazie a sistemi più efficaci di lubrificazione degli ingranaggi della trasmissione e di raffreddamento a liquido della sezione esterna dello statore, il nuovo powertrain è anche più efficiente, a tutto vantaggio dell’autonomia. L’upgrade delle Q4 e-tron 2024 si vede nel nome, che aggiunge un 5 alla versione, così le 40 diventano 45 e le 50 diventano 55. Migliorano anche le performance, con lo 0-100 km/h coperto in 6,7, 6,6 e 5,4 secondi, rispettivamente per Q4 e-tron 45, 45 quattro e 55 quattro.

Aggiornamenti a propulsori e batterie

BATTERIA Nuova è anche la batteria, con una nuova chimica delle celle e un posizionamento che garantisce una maggiore densità, per un totale (invariato) di 77 kWh netti (82 kW lordi). Il sistema provvede a mantenere la temperatura ideale per la migliore efficienza di funzionamento e di ricarica, intorno ai 30 gradi. La gestione termica ha effetti positivi anche sulla salute della batteria, per le quali Audi garantisce il 70% della capacità fino a 8 anni o 160.000 chilometri.

RICARICA E a proposito di ricarica, Audi Q4 e-tron 2024 consente ora la ricarica veloce fino a 175 kW in corrente continua, 40 kW in più rispetto alla versione precedente. Così si possono ricaricare, dichiara Audi, 175 km di autonomia in 10 minuti e passare dal 10% all’80% di ricarica in 28 minuti. L’upgrade 2024 di Audi Q4 e-tron e Q-tron Sportback porta in dote anche la ricarica Audi Plug&Charge, che consente di procedere alla ricarica alle colonnine abilitate semplicemente collegando il bocchettone. Fa parte del pacchetto anche la formula Audi Charging, con un unico contratto per tre piani tariffari su rete pubblica, attivo in 29 Paesi europei con oltre 650.000 punti di ricarica in Europa, con una copertura dell’85% della rete italiana, di cui fanno parte 2.900 punti HPC in Italia della rete Ionity ed Ewiva, oltre alle colonnine ad alta capacità dei dealer Audi. A bordo della Q4 e-tron si può affidare la pianificazione del viaggio all’e-tron trip planner per ottimizzare l’itinerario in base alle tappe ricarica, che, oltre a individuare le colonnine - preferibilmente HPC - per le soste, provvede anche alla gestione termica delle batterie per rendere le ricariche più veloci ed efficaci.

Con Audi Charging, ricarica più agevole

AUTONOMIA Alla fine, però, cosa conta di più per un cliente di un’auto elettrica? Forse non tanto i cavalli, la coppia e lo 0-100 km/h, anche se le prestazioni e la rapidità, la fluidità dell’accelerazione, oltre alla silenziosità, sono la parte piacevole delle auto elettriche. L’ansia da prestazione elettrica data dall’autonomia è il primo numero che viene considerato. Audi dichiara autonomie nel ciclo WLTP pari a 559 km per Q4 45 e-tron, 537 km per Q4 45 quattro e-tron e 534 km per Q4 55 quattro e-tron, con incrementi rispetto alle versioni precedenti rispettivamente di 19, 15 e 14 chilometri. Non una rivoluzione, considerando l’upgrade dell’hardware, segno che utilizzando le tecnologie disponibili ora, i miracoli non si fanno.

Oltre 500 km di autonomia con una carica. Sulla carta, almeno

Se l’upgrade riguarda principalmente l’hardware elettrico, Audi Q4 e-tron beneficia anche di un upgrade al telaio che riguarda lo sterzo, ora più diretto, e l’assetto, ora più sportivo. Provo le Q4 e-tron in un percorso misto che comprende soprattutto autostrada e statali tra gli Appennini. Inizio il test con la Q4 45 quattro e-tron che spinge quando premo sul gas accompagnata dall’Audi Character Sound, un rombo sordo un po’ elettrico e un po’ V8 a benzina che si percepisce sia all’interno, sia all’esterno. Una bella spinta che non schiaccia nel sedile, ma che è fluida e progressiva.

Q4 e-tron quattro, guida potente e fluida

SILENZIO, SI VIAGGIA Notevole è il comfort di bordo. Le auto elettriche sono silenziose per quanto riguarda il motore, ma capita che quando si viaggia in autostrada l’effetto silenzio sia del tutto o quasi inficiato da fruscii aerodinamici e rumore di rotolamento delle gomme fastidiosi. A volte anche peggio di molte auto termiche quando, per risparmiare peso a favore delle batterie, si risparmia sui materiali fono assorbenti. Non è il caso di Audi Q4 e-tron 2024, che consente di viaggiare anche a velocità superiori a quella Codice, in un confortevole e piacevole silenzio.

GALLEGGIA O SPROFONDA? Lo sterzo è diretto quanto serve per essere rapidi e precisi su qualsiasi curva, dalla curva stretta al curvone, e per muovere il meno possibili le mani sul volante dalla forma squadrata per puro esercizio di stile, forma di nessuna utilità. Con un motore elettrico su ogni asse e la possibilità di preciso torque vectoring che indirizza quanta coppia serve si ogni ruota, la versione ''quattro'' dovrebbe garantirmi una guida chirurgica tra le curve. In verità non ne ho apprezzato molto l’assetto, che mi comunica una sensazione di galleggiamento sulle curve e controcurve, buche e controbuche, avvallamenti e cunette delle nostre strade appenniniche. Solo una sensazione perché, in realtà, la Q4 e-tron ci sta sempre in ogni situazione, le ruote non galleggiano e stanno (quasi) sempre ben incollate all’asfalto, anche se trovo l’intervento dell'elettronica un po’ invadente quando spingo.

Fruscii da rotolamento? Ai minimi termini

RANGE ANXIETY? Mi metto poi al volante della Q4 e-tron SUV con la sola trazione posteriore e mi sembra più leggera e agile nel farsi condurre tra le curve, più istintiva e meno galleggiante, con lo sterzo sempre leggero ma più comunicativo. Quando la avvio, gli strumenti indicano il 97% di carica della batteria e una autonomia di 395 chilometri. In autostrada a 130 km/h rilevo un consumo di circa 23 kWh/100 km che - kWh più, kWh meno - è il consumo che registro a fine prova. Tradotto in autonomia, con un pieno si percorrono circa 350 chilometri, decina più decina meno, a seconda del percorso e dallo stile di guida, un risultato lontano da quanto registrato nel ciclo WLTP.

Autonomia reale inferiore al dato dichiarato. Ma dipende da strada e stile di guida

I prezzi di Audi Q4 e-tron 2024 attaccano a 57.800 euro per la versione 45 e-tron a trazione posteriore, 59.900 euro per la 45 e-tron quattro, con l’upgrade agli allestimenti superiori Business, Business Advanced e S line edition che vale 2.000 a ogni step. Così come +2.000 euro vale il passaggio da Q4 e-tron a Q4 e-tron Sportback. Quale allestimento scegliere? Vale senza dubbio spendere 2.000 euro per il passaggio a Business, per il sistema di infotainment MMI Plus, il pacchetto connect navigation e infotainment, il virtual cockpit, il pacchetto smartphone, l’Audi smartphone interface, il phone box, i sensori di posteggio, la telecamera posteriore e il pacchetto assistenza Plus con cruise control adattativo. In pratica, un’altra auto, con l’elettronica di bordo che vi aspettate.

Pubblicato da M.A. Corniche, 23/03/2024