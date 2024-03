Nuova Audi Q3, tutto secondo i piani. O quasi...

Forse il driver, dopo essersi accorto di un teleobiettivo che puntava dritto su di lui, si è fatto prendere dal nervosismo e ha calcolato male la velocità di ingresso in curva. O forse, stava mettendo alla prova i limiti dei controlli elettronici su fondi con precario grip. Sta il fatto che, per riportare in carreggiata il prototipo di nuova Audi Q3 impegnato nei collaudi tra le foreste vicino ad Arjeplog, Svezia settentrionale, si è reso necessario un piccolo aiutino esterno. Nessuno si è fatto male e, in fondo, i test servono proprio a commettere errori in libertà, per non doverli più correggere quando si è sotto i riflettori. La sfortuna vuole, tuttavia, che a volte (coincidenze) un paparazzo transiti nei pressi del campo di allenamento. E gli scappi il grilletto proprio mentre avviene un innocuo incidente di percorso. Tutti a svolgere il proprio mestiere, tutti perdonati.

Nuova Audi Q3, il prototipo è protagonista di un... fuoriprogramma

(R)EVOLUTION Torniamo alla nostra Audi Q3, modello del quale è in vigore la seconda serie (2018) e la cui prossima generazione è a calendario per l'anno 2025, date più precise non sono ancora a disposizione (vendite da primavera?). A giudicare dalle foto spia, quelle che proponiamo oggi, così come quelle che risalgono a sei mesi fa, nuova Q3 dovrebbe conservare proporzioni simili alla attuale. Il che suona logico, in quanto il nuovo modello non dovrebbe traslocare dalla familiare piattaforma MQB del Gruppo Volkswagen, ottenendo semmai una versione opportunamente aggiornata (leggasi MQB Evo).

Nuova Q3 (2025), cambia il disegno del muso

IN CONTROLUCE Stesso schema di partenza, design differente: nuova Audi Q3 verrà equipaggiata di nuovi fari anteriori bipartiti e con luci diurne a LED di taglio più sottile, quindi abbastanza simili ai gruppi ottici di nuova Audi Q6 e-tron, freschissima di world premiere. Anche le maglie della griglia single frame disegnano un reticolato differente: ovvero a nido d'ape dalle celle verticali, anziché orizzontali. Al posteriore, infine, nuova firma luminosa, più sottile e ''digitale''.

Cambia anche il design dei gruppi ottici di coda

NEXT GEN CONFIGURATOR Intravedendosi un impianto di scarico, il prototipo del servizio fotografico è equipaggiato di motore termico, con buone probabilità rinforzato da un motore elettrico: le indiscrezioni vanno nella direzione di una Q3 di nuova generazione ancora affezionata ai propulsori a benzina (sicuro) e diesel (forse) elettrificati in forma leggera (mild hybrid 48 volt) o medio-alta (plug-in hybrid). Anche Q3 elettrica? La risposta sembra essere un sì, ma nuova Q3 a batterie si chiamerà... Q4. E di Q3 Sportback, che ne sarà? No panic: rimarrà della partita pure il SUV coupé. Essendosi autoimposta la scadenza del 2026 per lanciare nuovi modelli termici o ibridi (cioè non 100% elettrici), Audi dovrebbe infine permettere al suo SUV compatto campione di incassi di vestirsi ''da gara'' ancora per un po': e quale motore, per l'ultima RS Q3 con bielle e pistoni, se non il 2,5 litri 5 cilindri turbo? A presto per nuove testimonianze fotografiche. Con ''gaffe'', o senza.

Nuova Q3 ha... fretta di arrivare sul mercato

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 19/03/2024