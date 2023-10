Audi Plug & Charge, tutto il piacere dell'elettrico a "ricarica automatica"

Per Q4 e-tron e Q8 e-tron, presso le colonnine Ionity ed Ewiva la ricarica avviene senza schede o app. Come funziona, quali vantaggi

Quando per ricaricare basta un click. Anzi, un clack, cioè il suono che produce il cavo di ricarica al momento dell'inserimento nella presa. Grazie al servizio Audi charging, attivo in 31 Paesi europei, già era possibile accedere a oltre 500 mila punti di ricarica in tutta Europa, dei quali oltre 31 mila ad alta velocità (HPC), e a 38 mila charging point in Italia. Di questi, oltre 2.350 con potenze uguali o superiori a 100 kW: una capillarità nella ricarica HPC oltre tre volte superiore a un competitor quale Tesla. La facilità d’accesso alla rete ad alta potenza viene ora ulteriormente potenziata dalla funzione Audi Plug & Charge (PnC). La sigla, se vi interessate di auto elettrica, vi suonerà ormai familiare.

Audi Plug & Charge, ricarica ancora più comoda

ISTRUZIONI PER L'USO Funziona così. È sufficiente individuare, mediante il pianificatore degli itinerari e-tron trip planner, le colonnine HPC appartenenti ai network Ionity o Ewiva, quindi collegare il cavo di ricarica. Audi Q4 e-tron e Audi Q8 e-tron ottengono l'autorizzazione automaticamente e avviano l’operazione senza bisogno di alcuna scheda o app. L’autenticazione avviene mediante comunicazione crittografata al collegamento del cavo e il processo di rifornimento inizia senza ulteriori azioni.

Niente più app o tessere

VANTAGGI La fatturazione è altrettanto automatizzata, senza strumenti di pagamento fisici. Gli utenti devono semplicemente attivare l’opzione PnC mediante l’app myAudi e l’MMI. La funzione Plug & Charge è inclusa in tutti i piani tariffari del servizio di ricarica Audi charging, a partire dall’opzione d’ingresso gratuita basic, passando per il livello intermedio Audi charging plus (canone di 4,99 euro al mese), sino ad arrivare al piano Pro, dedicato principalmente ai conducenti dei modelli full electric che ricaricano frequentemente durante il viaggio. Il canone mensile di 14,99 euro garantisce l’accesso alle colonnine della rete Ionity a condizioni particolarmente vantaggiose: 0,50 euro/kWh anziché il costo standard di 0,79 euro/kWh (-40%). E il vantaggio è esteso anche al network Ewiva: canone mensile per il piano Pro gratuito per 12 mesi acquistando un modello Audi BEV di prima immatricolazione.

AUDI FOR PROGRESS La Casa dei quattro anelli sostiene la transizione verso l’elettrificazione mediante soluzioni d’accesso, hardware e software. Tra le soluzioni software spicca, oltre al citato servizio Audi charging, il sistema e-tron trip planner che consente di verificare istantaneamente, sia mediante l’app myAudi, porta d’accesso all’ecosistema digitale dei quattro anelli, sia attraverso il sistema multimediale MMI, quante ricariche siano necessarie per raggiungere una determinata destinazione, aggiornando costantemente la situazione sulla base dello stato del terminale, del traffico e dello stile di guida.

e-trip planner, mai più a secco di energia

RETE AUDI Quanto alle soluzioni hardware, in Italia il programma omnicomprensivo Audi charging poggia su tre pilastri infrastrutturali: alle citate stazioni Ionity e alla rete Ewiva si affianca il network Audi high power charging (HPC), entro la fine del 2023 esteso a tutti i Dealer dei quattro anelli con l’obiettivo di coprire entro il 2025 l’intera rete Audi, inclusi i Service partner. Tecnologia e democrazia: le colonnine Audi sono pubbliche, fruibili a pagamento anche dai clienti di altri brand, corredate di stalli di sosta dedicati e ricaricano con potenze superiori o uguali a 150 kW.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 05/10/2023