Nuova Audi e-tron GT: il prototipo "ballerino" anticipa il restyling

Benvenuti nel futuro dell'automobilismo secondo Audi. Dopo la presentazione nel 2020, Audi e-tron GT - qui la nostra prova - è pronta a stupire di nuovo con un makeover di metà percorso. Mentre aspettiamo di ammirarla nella sua veste rinnovata, la Casa dei Quattro Anelli ha pubblicato alcuni scatti esclusivi del prototipo leggermente camuffato. Ma qualcosa si riesce comunque a cogliere: l'anteriore si presenta con una calandra esagonale ancora più ampia e con un disegno differente. La parte posteriore, pur mantenendo l'eleganza dei fari, sfoggia un diffusore rivisitato con un pizzico di innovazione. Ma c'è dell'altro, solo che... non si vede.

Audi E-Tron GT 2024: la potenza massima dovrebbe raggiungere i 750 CV

PIÙ POTENZA Ma attenzione, la vera magia sta ''sotto''. Parliamo innanzitutto di un cuore più potente, una batteria più efficiente e una guida ancor più dinamica. Anche se Ingolstadt mantiene il segreto, è difficile non fantasticare su possibili ''trasfusioni'' tecnologiche dalla sua gemella, Porsche Taycan (qui tutte le info sul recente restyling). Pensate alle batterie da 82 o 97 kWh, ora disponibili con la chimica al nichel-manganese-cobalto, pronte a offrire un'autonomia maggiore e tempi di ricarica da record. Siamo comunque sicuri che Audi non si fermi qui: la potenza è destinata a crescere, e i rumor parlano di un balzo verso i 750 CV, oltre 100 CV in più rispetto al già potentissimo modello attuale (e-tron GT è l'Audi di serie più performante di sempre).

VEDI ANCHE

Audi E-Tron GT 2024: dovrebbe migliorare anche l'autonomia e la capacità di ricarica

SOSPENSIONI ''MAGICHE'' Ma non è tutto: Audi e-tron GT sembra pronta a conquistare le strade con un sistema di sospensioni all'avanguardia. Ispirato al sofisticato Porsche Active Ride di Taycan (lo stesso trucchetto che fa ''ballare'' Panamera), promette una guida soffice come seta nei momenti di relax e un'agilità da atleta in modalità dinamica. Insomma, sembra che il restyling estetico non dovrebbe modificare più di tanto l'aspetto del veicolo, mentre le novità tecniche si preannunciano semplicemente... elettrizzanti.

Pubblicato da Tommaso Marcoli, 18/04/2024