Prova Skoda Kamiq Monte Carlo: se la compatta ammicca al motorsport

Cercare - e trovare - l'anima sportiva in un'auto compatta da famiglia non è cosa facile. Anzi, quasi sempre non è l'obiettivo di chi compra una macchina adatta a tutti i giorni per la casa-ufficio-scuola dei ragazzi-vacanze. Tuttavia, ci sono quelle rare eccezioni dove anche in un modello popolare si può aggiungere la parola “sportività” , quando presa nel modo giusto. È il caso della Skoda Kamiq 1.0 TSI DSG Monte Carlo che ho provato recentemente e che mi è subito piaciuto per diversi motivi. Proprio a partire da quello stile ispirato al motorsport che la distingue. Mi è bastato guardarla e mettermi al volante per godere di tanti piccoli dettagli che la distinguono nettamente dai modelli standard. Dalle finiture nero lucido sulla carrozzeria, ai sedili racing, al Drive Mode Sport che la vivacizza su strada. Insomma, io cinquantenne (e passa) “diversamente giovane”, ho trovato nella Kamiq tanti spunti che me l'hanno fatta piacere assai.

Skoda Kamiq 1.0 TSI DSG Monte Carlo: la prova della compatta dal look sportivo

In realtà, i suoi tratti sono gli stessi delle altre versioni a listino, ma quelle finiture scure come sulla calandra ei paraurti, i loghi, la cover degli specchi, i mancorrenti, i cerchi in lega da 17”, i vetri posteriori e il tetto , che contrasta con il grigio della carrozzeria, le regalano quell'aria di sport che le altre si possono solo sognare. Ma se non bastasse, rimangono al loro posto i fari sdoppiati a LED, con quelli più alti che sono belli affilati e sembrano appoggiarsi a quelli grossi più i bassi. Insomma, l'occhio vuole la sua parte e questo abito in doppiopetto scuro le dona moltissimo oltre a darle un certo scatto complessivo. Ammetto che se non avesse avuto questo slancio stilistico, la Kamiq sarebbe passata un po' sotto traccia ai miei occhi.

Skoda Kamiq 1.0 TSI DSG Monte Carlo: carrozzeria bi-color e finiture esterne nere

Però, non basta un look figo se poi non c'è sostanza e un bel vestitino attillato potrebbe sempre nascondere qualche sorpresa poco gradita. Invece, sotto sotto, la piccola Skoda ha anche un bel carattere vivace . E forse questo è ancora meglio. Si, perché la due volumi ceca si fa accompagnare da quello che, secondo me, è il partner azzeccato per darle lo sprint giusto. Ovviamente, sto parlando del suo motore a benzina, tre cilindri 1.0 TSI (vero cavallo di battaglia del Gruppo VW), con cambio automatico DSG a 7 rapporti e trazione anteriore, che va a nozze con la protagonista del mio test drive. Sono 999 cc sovralimentati, per una potenza massima di 115 CV e una coppia massima di 200 Nm. Trovo i numeri giusti per un buon equilibrio complessivo in città e fuori dal sonnolento traffico urbano. È vero, ci sarebbe anche la versione 1.5 TSI da 150 CV, più brillante sotto ogni profilo ma, a conti fatti, più esosa e impegnativa un po' in tutto. Dal prezzo, ai consumi, alle tasse da pagare, al tipo di guida, più vivace, ma forse sbilanciata verso quell'esuberanza che non mi serve realmente guidando una Kamiq.

Skoda Kamiq 1.0 TSI DSG Monte Carlo: il tre cilindri 1.0 turbo benzina con 115 CV e 200 NmSA ESSERE PIACEVOLE E BRILLANTE A conti fatti, preferisco i cavalli giusti sotto il cofano e la strada me l'ha dimostrato. Scattosa dal semaforo, la Kamiq 1.0 TSI DSG sbriga la questione traffico congestionato senza accusare il colpo. Le dimensioni sono quelle giuste per essere agili in coda o nel parcheggio del supermercato dove c'è sempre il genio che piazza la macchina da traverso e ti costringe a mille manovre. Il cambio automatico è ben accordato all'erogazione del motore per partire con rapidità, restare davanti e allungare sugli altri. In fin dei conti i numeri mi dicono che la velocità massima è di 195 km/h, per un onorevole 10,2 secondi nello scatto 0-100 orari. Semmai, il consumo di 11 litri/100 km mi ha sorpreso un po'. Forse, i tre cilindri sono sollecitati più del dovuto dai 1.180 kg di peso nei continui stop&go cittadini.

Skoda Kamiq 1.0 TSI DSG Monte Carlo: brillante in città e piacevole fuori dal trafficoSTERZO E SOSPENSIONI OK tuttavia, la Skoda torna a piacermi grazie allo sterzo, che non è maschio: è piuttosto preciso , pur se la sua piacevole delicatezza nelle manovre resta anche in marcia e l'avrei preferito un pizzico più diretto. In sintesi, ho trovato una buona guidabilità complessiva e un comfort alla pari. Le strade accidentate della città sono digerite bene e quando uscite dagli ingorghi per mettere le ruote su quelle meno trafficate, la Kamiq risponde presente, pur nei limiti di un'auto compatta da famiglia. Infatti, si lascia guidare con piacevole brio se indugiate sull'acceleratore e con consumi più in linea con le aspettative come i 5,2 litri/100 km in extraurbano e i 7,9 litri/100 km in autostrada a 130 km/h. Ecco, forse alza un po' il timbro di voce dei suoi tre cilindri in accelerazione, ma vi porta con discreta precisione tra le curve il che significa più sicurezza. Infine, i quattro profili di guida, Eco, Normal, Sport e Individual vi vengono in aiuto confezionando la risposta della Kamiq sui vostri gusti, che la vogliate più conveniente, confortevole o dinamica e ho trovato il setup abbastanza ben definito. E piacevole è anche la risposta dei freni, che sono vigorosi e adatti alla guida di tutti i giorni.

Skoda Kamiq 1.0 TSI DSG Monte Carlo: consumi buoni ma in città meglio star leggeri sul gas

Insomma, un'auto che offre un pacchetto completo per sottolineare il piacere di guidarla, ma anche di viverla in maniera accogliente una volta bordo. Apro la portiera e lo sguardo cade subito sui pedali in alluminio e sui sedili sportivi con poggiatesta integrati, direi inusuali su questo genere di auto. Sostengono il corpo senza essere troppo rigidi ea lungo andare si sono rivelati comodi. In 4,2 metri di lunghezza, lo spazio non è abbondante, ma adatto per quattro persone, più una quinta che non deve sacrificarsi troppo per qualche viaggio e con un bagaglioio da 400 a 1.395 litri. Il tetto panoramico in cristallo regala tanta luminosità per far sembrare più ariosi gli interni.

Skoda Kamiq 1.0 TSI DSG Monte Carlo: abitacolo confortevole e con accenni sportiviPONTE DI COMANDO FULL DIGITAL La plancia è un'altra piacevole scoperta, con quadro strumenti digitali da 10,25” configurabile in cinque layout, touchscreen infotainment da 10,2 pollici al centro e un bel volante sportivo multifunzione, con il logo Monte Carlo in basso. Tutto sott'occhio, tutto a portata di mano e facile da usare a parte la levetta del cruise control, un po' nascosta sul piantone dello sterzo a sinistra. Mi piacciono, come al solito, i comandi fisici di radio e climatizzatore, che sono accompagnati dai tasti per altre funzioni piazzati dietro la leva del cambio. E Skoda ci ha ormai abituato ad una percezione di qualità “premium”, anche sulle entry level alla sua gamma. Non si sottrae questa Kamiq che offre plastiche morbide al tatto, robusti rivestimenti in tessuto tecnico, accenti in piano black e cromati lucidi, che fanno il paio con plancia e fianchetti dei sedili in un gradevole “carbon look” oltre alle luci ambiente multicolor.

Skoda Kamiq 1.0 TSI DSG Monte Carlo: display infotainment da 10,2'' e connettività al top

Una suite completa di accessori per la connettività di bordo e la sicurezza completano il quadro positivo che mi sono fatto finora della Kamiq Monte Carlo. Partendo dal sistema infotelematico con annessi tutti i servizi gestibili da remoto grazie alla e-sim integrata, che mi dà accesso alla navigazione online, alle app, all'e-shop per acquisti di pacchetti dati aggiuntivi e alla gestione dell'auto e dei viaggi senza complicazioni se non quella di imparare a usare i menù relativi alle diverse funzioni. Ovviamente, non mancano prese USB-C, Apple CarPlay wireless, Android Auto, ricarica a induzione per lo smartphone e l'assistente vocale “Laura” per farsi aiutare quasi in tutto usando la propria voce in maniera naturale e spontanea. Lato sicurezza, la Kamiq Monte Carlo raggiunge il livello 2 della guida semiautonoma con gli assistenti offerti di serie oppure in pacchetti opzionali. Senza citarli tutti, ricordo la frenata automatica di emergenza, il mantenitore di corsia, il riconoscimento della segnaletica stradale e dei pedoni, a cui si possono aggiungere il monitoraggio dell'angolo cieco, il cruise control adattivo, il parcheggio automatico e il monitoraggio in retromarcia.

Skoda Kamiq 1.0 TSI DSG Monte Carlo: i sedili sportivi rivestiti in tessuto tecnico

La Skoda Kamiq 1.0 TSI DSG Monte Carlo parte da 32.050 euro. La protagonista del nostro test aggiunge la vernice bicolor (760 euro), tre pacchetti opzionali come l'Assisted Drive (750 euro), il Simply Clever Pack (110 euro), il Convenience Pack Premium (1.700 euro) e l'estensione di garanzia 2+2/120.000 km (550 euro), che portano la cifra totale a 35.920 euro. Un prezzo piuttosto elevato, ma che riflette tutto quanto offerto dall'auto in termini di piacere di guida, comfort e qualità generale . Inoltre, la casa ceca offre diverse modalità di acquisto e noleggio, il configuratore vi potrà aiutare a fare la scelta più adatta alle vostre esigenze.

Skoda Kamiq 1.0 TSI DSG Monte Carlo: in 4,2 metri c'è lo spazio giusto per quattro parsone

Motore 3 cilindri, 1,0 litri, turbo benzina Potenza max 115 CV Coppia max 200 Nm Prestazioni v. max 195 km/h - accel. 0-100 km/h 10,2 sec. Cambio - Trazione automatico 7 rapporti - anteriore Dimensioni - bagagliaio 4,24 x 1,79 x 1,56 m - 400/1.395 litri Peso 1.180 kg Prezzo di listino da 32.050 euro

Pubblicato da Alessandro Perelli, 10/08/2024