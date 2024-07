Nuova Audi A5 è già ordinabile. Ecco quando arriva e quanto costa

La nuova A5 promette di cambiare le regole del gioco in casa Audi con un design più attuale e piacevole, interni più moderni, tanta tecnologia per connettività e sicurezza e motori ibridi all’avanguardia. Ve l’abbiamo presentata un paio di settimane fa dove ne abbiamo analizzato per filo e per segno ogni dettaglio e abbiamo visto che insieme alle versioni standard, berlina e station wagon Avant, arriverà anche la sportiva S5. Ma dopo i convenevoli, andiamo ad approfondire la conoscenza con il nuovo modello della Casa dei quattro anelli con data di lancio e prezzi.

Nuova Audi A5: già preordinabile e nei saloni da ottobre sia berlina sia wagonIN SALONE DAL QUARTO TRIMESTRE 2024 La nuova Audi A5 debutterà sul mercato da ottobre 2024 con motori 2.0 TFSI e TDI con potenze di 150 e 204 CV a trazione anteriore o integrale e cambio automatico a 7 velocità. La più sportiva S5, invece, è equipaggiata con un V6 3.0 TFSI da 367 CV, anche qui con trazione integrale e cambio automatico a sette rapporti. A parte la motorizzazione di accesso, tutte le altre sfruttano la tecnologia ibrida leggera MHEV plus a 48 Volt, che si avvicina a una soluzione full hybrid grazie al supporto del sistema elettrico, che contribuisce alla trazione in molteplici situazioni oltre alla riduzione di consumi e inquinanti.

Nuova Audi A5: l'abitacolo di qualità con il display opzionale per il passeggeroUNA GAMMA COMPLETA Ma adesso veniamo ai prezzi del nuovo modello che è preordinabile nella versione di attacco Business TFSI S-Tronic 150 CV a un prezzo di 50.150 euro. A salire troviamo la versione da 204 CV con trazione anteriore a 56.850 euro e trazione integrale a 59.450 euro. La 2.0 TDI con 204 CV parte da 56.850 euro per la 2WD e sale a 59.450 euro per la quattro ruote motrici. Per l’allestimento Business Advanced dovete sommare 2.400 euro al prezzo dei relativi modelli in versione base e per la variante S Line aggiungete 2.400 euro alla Business Advanced. Per esempio, una A5 TFSI quattro S Tronic 204 CV Business Advanced costa 61.850 euro, mentre la S Line tocca i 64.250 euro. Se preferite la carrozzeria Avant dovete addizionare sempre 2.400 euro. Fin dall’allestimento di accesso la nuova A5 offre una ricca dotazione di accessori, a partire dai cerchi in lega da 17” ai display OLED da 14,5” e Virtual cockpit Plus da 11,9”, Audi Sound System, portellone posteriore elettrico, sistemi di assistenza alla guida e fari full LED. La versione Business Advanced aggiunge i cerchi in lega da 18”, mentre la S Line offre una caratterizzazione più dinamica con cerchi da 19”, assetto sportivo, pacchetto Tech Plus, finiture S Line, display lato passeggero, sistemi di sicurezza più completi e fari anteriori Matrix LED.

Nuova Audi A5: anche in versione più sportiva da 367 CV, berlina e sw AvantLA HIGH PERFORMANCE ALZA L’ASTICELLA Passando alla più performante Audi S5, troviamo la versione standard con un prezzo di attacco del listino fissato a 83.200 euro, che diventano 93.200 euro per la versione Sport Attitude. La S5 Avant parte da 85.600 euro e chiude 10.000 euro più su in versione Sport Attitude a 95.600 euro, optional singoli e pacchetti esclusi. La S5 “base” è equipaggiata di serie con accessori come il Look Alluminio per le finiture, i cerchi in lega da 19”, display OLED da 14,5” e l’Audi Virtual cockpit Plus da 11,9”, sistemi di assistenza alla guida e al parcheggio e sedili anteriori riscaldabili. La più ricca S5 Sport Attitude aggiunge il Look nero plus delle finiture, i cerchi in lega da 20”, il display per il passeggero, il sistema di assistenza alla guida più completo e i proiettori Matrix LED. Ma il consiglio è di andare sul configuratore online per confezionarvi su misura la “vostra” nuova A5.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 30/07/2024