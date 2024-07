Non solo e-SUV. Nuova Audi A6 e-tron, inizia il "dopo station-wagon". Video

Ad aprire la strada sono stati i SUV, poi fu la volta di berline e supercar, ora tocca alle wagon esplorare i nuovi territori della propulsione elettrica. Parliamo del segmento premium, quello che ha maggiori possibilità di esercitarsi con nuove tecnologie, senza troppo badare a spese. Dopo nuova Audi Q6 e-tron, la seconda incarnazione dell'elettrico di nuova concezione alla maniera Audi è nuova Audi A6 e-tron. Carrozzeria SW (Audi A6 e-tron Avant), ma anche berlina/fastback (Audi A6 e-tron Sportback). Più civile, o più ''arrabbiata'' (Audi S6 e-tron). Che design, che interni. E quale autonomia (promessa)! Clicca Play sulla foto di cover per una breve video anteprima. Per l'identikit completo (o quasi: visto il dossier... chilometrico, è una sintesi), prosegui invece con la lettura. Al termine, sfoglia la fotogallery.

Nuova Audi A6 e-tron, foto di famiglia

Costruita su una variante della nuova piattaforma elettrica ''nativa'' PPE anche di Audi Q6 e-tron (ma anche nuova Porsche Macan EV), Audi A6 e-tron è dunque il primo modello Audi puramente elettrico disponibile nelle versioni Sportback e Avant. No, niente più Audi A6 con propulsori diesel e benzina: per i motori termici, ci sono nuove Audi A5 e Audi A5 Avant. Il design esterno, per citare i Quattro Anelli, ''coniuga dinamismo ed eleganza'', vedi ''il frontale armonioso ed espressivo'', con sottili luci di marcia diurna, l'ampia calandra piatta, infine i fari principali e altri elementi come sensori e prese d'aria integrati nella mascherina scura, così da risultare quasi invisibili. La linea del tetto, differente a seconda della versione di carrozzeria, ''poggia su una cellula abitacolo che trasmette potenza''. Idem il posteriore, ''dall'architettura pulita'' e abbinata alla fascia luminosa continua e tridimensionale, con logo Audi illuminato. Massima cura per l'aspetto aerodinamico: Cw di 0,21 per la Sportback (record assoluto tra le Audi di tutti i tempi), di 0,24 per la Avant.

Frontale molto Audi, ma... reinterpretato

ILLUMINOTECNICA Audi A6 e-tron all'avanguardia anche nelle tecnologie di illuminazione. Nella parte anteriore, come optional, le luci diurne digitali con tecnologia LED. Al posteriore, invece, gruppi ottici OLED digitali di seconda generazione, con 45 segmenti per pannello OLED. In pratica, il ''lato B'' di A6 e-tron è un display, capace anche di disegnare simboli di avvertimento in situazioni critiche di guida o di traffico.

Il posteriore è uno spettacolo nello spettacolo

All'interno, a catturare l'attenzione è il maxi display panoramico MMI con design curvo e tecnologia OLED, composto dall'Audi virtual Cockpit da 11,9 pollici e dal display MMI touch da 14,5 pollici con sistema operativo Android Automotive e assistente vocale ''powered by'' ChatGPT. Insieme al display MMI del passeggero anteriore da 10,9 pollici, l'effetto è quello di un vero e proprio ''palcoscenico digitale''. Come optional, head-up display in realtà aumentata di seconda generazione (AR HuD).

Interni... palcoscenici

HIGHLIGHTS In generale, Audi parla di ''una sensazione di spazio omogeneo e avvolgente''. I materiali sono stati selezionati da una prospettiva funzionale. Le aree orientate al comfort esprimono materiali morbidi, mentre le aree di controllo in nero lucido sottolineano ''la chiarezza dell'interazione col veicolo''. Sarebbero tanti i dettagli da segnalare: citiamo giusto le sottili e basse bocchette dell'aria, che sembrano scomparire sullo sfondo, egli specchietti retrovisori esterni virtuali, un optional, il tetto panoramico in vetro con trasparenza commutabile, il Bang & Olufsen Premium Sound System con 20 altoparlanti e 830 watt di potenza.

Tetto panoramico ''intelligente''

La batteria è in comune a tutte le versioni: composta da 12 moduli e 180 celle prismatiche, restituisce una capacità lorda totale di 100 kWh (94,9 kWh netti) e garantisce, sulla carta, ''un'autonomia di oltre 750 km su A6 Sportback e-tron e oltre 720 km su A6 Avant e-tron''. Per S6 e-tron, chiaramente, autonomia inferiore: 670 km km (Sportback) e 640 km (Avant).

Batterie da 100 kWh e autonomia record

RICARICA Grazie alla tecnologia a 800 volt e alla capacità di ricarica DC massima di 270 kW di serie, presso stazione di ricarica HPC (High Power Charging) per recuperare un'autonomia di 310 km sono sufficienti 10 minuti, mentre il gap 10-80% viene colmato in 21 minuti. Tecnologia Plug & Charge, quindi - processo di ricarica automatico.

Potenza di ricarica fino a 270 kW

MOTORIZZAZIONI Versioni standard equipaggiate di singolo motore posteriore con potenza di sistema fino a 270 kW (367 CV), accelerazione da 0 a 100 km/h in 5,4 secondi, velocità massima di 210 km/h. Per le versioni high peformance Audi S6 e-tron, sistema dual motor a trazione integrale quattro elettrica con potenza di sistema di 370 kW (503 CV), o 405 kW (612 CV) con launch control, accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,9 secondi, velocità massima di 240 km/h. Seguiranno successivamente altri modelli con trazione posteriore e integrale.

Audi S6 Avant e-tron

Il sistema frenante integrato dei precedenti modelli e-tron è stato notevolmente migliorato: per la prima volta è possibile ''la combinazione di frenata specifica per ciascun asse''. Tramite frenata rigenerativa è inoltre possibilità un recupero di energia a due livelli: standard o ''one pedal''. Sempre in tema di stile di guida: un nuovo set di sospensioni pneumatiche con smorzamento controllato regalano ''un'ampia gamma tra elevato comfort di marcia e maneggevolezza sportiva''. A seconda della velocità e delle preferenze individuali, esso ''si adatta alle condizioni stradali specifiche e regola l’altezza di marcia della carrozzeria su quattro diversi livelli''.

Audi S6 Sportback e-tron

Tra i sistemi di assistenza alla guida di nuova concezione, si segnala il debutto dell'assistente adattivo ''plus'' che ''supporta il conducente durante l'accelerazione, la frenata, il mantenimento della velocità e della distanza impostata e nell'indicazione della corsia. Di serie su tutte sono poi il Park Assist Plus, la telecamera per la retromarcia, il limitatore di velocità basato sui segnali stradali, il riconoscimento dei segnali stradali basato su telecamera, l'Adaptive Cruise Control, l'avviso di distrazione e sonnolenza.

Nuove A6 e-tron ed S6 e-tron, sia in formato Sportback, sia anche Avant, ordinabili a partire da settembre 2024, con prime consegne in Italia previste nel primo trimestre 2025. Ci aggiorniamo sotto data per i prezzi di listino.

Pubblicato da Redazione, 31/07/2024