Audi Q4 e-tron: con l'entry-level si allarga la famiglia. Ecco come si abbassa il prezzo

Di tutta la gamma elettrica di Audi il SUV Q4 è diventato rapidamente il più apprezzato affermandosi sul gradino pi alto del podio nelle vendite di BEV della Casa di Ingolstadt. Ma in Germania vogliono dare un ulteriore boost al loro sport utility best seller e hanno deciso di introdurre una variante entry level per allargare la scelta verso il basso. Ecco allora che entra in listino la Q4 35 e-tron, che sarà offerta sia in versione standard sia Sportback, ovvero quella con carrozzeria tipo coupé. L’obiettivo è di attaccare il listino con un prezzo significativamente più basso rispetto all’attuale modello di ingresso, la Q4 45 e-tron, con un taglio di ben 6.700 euro (da 57.800 euro a 51.100 euro secondo il configuratore web).

Audi Q4 35 e-tron: arriva l'entry-level del SUV elettrico di IngolstadtCOME HANNO RIDOTTO IL PREZZO Ma dove è intervenuta Audi per ridurre così il prezzo? Innanzitutto, la nuova variante sostituisce il pacco batteria da 82 kWh con un'unità più piccola da 55 kWh (52 kWh netti). Un sacrificio in termini di autonomia, che si riduce a 355 km per la versione standard e 365 km per la variante Sportback. Ma questo non è l'unico compromesso, poiché questo modello ha anche un motore (montato sull’asse posteriore) meno potente, che eroga 125 kW (170 CV) e 310 Nm di coppia. Ciò consente al SUV elettrico di accelerare da 0 a 100 km/h in 9,0 secondi, prima di raggiungere una velocità massima di 160 km/h. Insomma, bisogna mettere in conto qualche rinuncia in ternini di efficienza e performance. Per esempio, la Q4 45 e-tron ha 210 kW (286 CV) e 545 Nm di coppia, per uno 0-100 km/h in soli 6,7 secondi e 180 km/h di punta massima. Ma non è tutto, poiché, la Q4 35 e-tron ha una capacità di ricarica rapida in corrente continua di 145 kW anziché 175 kW.

Audi Q4 35 e-tron: gli interni lussuosi e hi-tech del SUV a batteriePIÙ EFFICIENZA E CONNETTIVITÀ Però ci sono anche buone notizie; visto che, grazie al miglioramento della chimica delle celle, la sua batteria può passare dal 10 all'80% in appena 25 minuti, oppure recuperare una percorrenza di 125 km (130 km la Sportback) in meno di mezz’ora di sosta alla colonnina. In termini di equipaggiamento, sarà integrato ChatGPT e l'Audi Application Store sarà disponibile per la prima volta nell'interfaccia multimediale (MMI) di tutte le Q4 e-tron a partire da luglio. Il sistema offre l'accesso a una ricca selezione di app popolari, da notizie e podcast, sport e giochi, a video e intrattenimento, senza utilizzare uno smartphone.

Audi Q4 35 e-tron: sistema infotainment più evoluto, anche con ChatGPT e nuove appDOTAZIONE DI SERIE (QUASI) PREMIUM Ma anche in termini di equipaggiamento, il SUV di attacco alla gamma Q4 e-tron offrirà una ricca dotazione, con fari a LED, portellone posteriore elettrico, volante rivestito in pelle, sedili anteriori in tessuto riscaldati e un quadro strumenti digitale da 10,25 pollici. Come accennato, l’ingresso nella famiglia Audi Q4 e-tron parte da 51.100 euro per la versione con carrozzeria standard e 2.000 euro in più per la Sportback.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 19/07/2024