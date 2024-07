Nuova Macan trazione posteriore e Macan 4S, ora l'EV ha più appeal? Sì, in video

Quindi Porsche raddoppia la sua offerta di Macan a propulsione elettrica. Dopo le due Macan EV di avanscoperta, ovvero Macan 4 e Macan Turbo, in gamma trovano ospitalità ora pure una Macan con la sola trazione posteriore e Macan 4S. Macan ''base'' per più autonomia, Macan 4S per colmare il gap tra Macan 4 e Macan Turbo. Prima, la notizia. Poi due riflessioni due. Prima di tutto, un video. Breve, ma piuttosto emozionante.

MACAN RWD Nuovo modello d'ingresso, Macan (proprio così: ''Macan'', e basta) è sempre alimentata da una batteria con capacità energetica lorda di 100 kWh, ma la propulsione è affidata esclusivamente al motore sull'asse posteriore. Che è il motore utilizzato anche su Macan 4, dalla potenza standard di 340 CV ma che con Launch Control eroga in overboost fino a 360 CV e una coppia di 563 Nm. Da ferma, l’auto raggiunge i 100 km/h in 5,7 secondi. Velocità massima di 220 km/h. Rinunciando alla trazione integrale, Macan RWD risulta più leggera di -110 kg rispetto a Macan 4 e richiede quindi meno elettricità per la propulsione. Il risultato è un'autonomia WLTP sul ciclo misto pari a 641 km, anziché 613 km. Prezzi da 84.626 euro, circa 3.500 euro in meno di Macan 4, la precedente entry level.

Nuova Macan elettrica a trazione posteriore

MACAN 4S Dal canto suo, Macan 4S è equipaggiata con un nuovo motore sull'asse posteriore il quale, in abbinamento al motore anteriore utilizzato anche su Macan 4 e Macan Turbo, restituisce una potenza di sistema di 448 CV, con breve overboost fino a 516 CV e coppia massima di 820 Nm. Con Launch Control, scatto da 0 a 100 km/h in 4,1 secondi e velocità massima di 240 km/h. L'autonomia WLTP sul ciclo misto è infine di 606 km. Per la gestione della dinamica di guida, Macan 4S monta di serie il sistema PASM di regolazione elettronica degli ammortizzatori, le sospensioni pneumatiche adattive con sistema di livellamento e regolazione dell'altezza, il sistema Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus) e l'asse posteriore sterzante. Prezzi da 94.917 euro, cioè un po' più di 6.000 euro rispetto a Macan 4.

Nuova Macan 4S

NEXT GEN MACAN Entrambi i due nuovi modelli conservano tutte le peculiarità di Macan seconda generazione: la nuova carrozzeria più aerodinamica (Cx = 0,25), gli interni ultra-digitalizzati (vedi gallery, alla fine), un ricco pacchetto di accessori per la personalizzazione, infine l'architettura a 800 Volt della Premium Platform Electric (PPE) che consente una potenza di ricarica in corrente continua fino a 270 kW, quindi una ricarica batterie dal 10 all'80% in circa 21 minuti (ma da colonnine adatte).

Ricarica super fast (ma solo da super colonnine)

DUE MONDI L'ingresso a listino di due nuove configurazione di motore apre a una maggiore libertà di scelta, anche pescando esclusivamente tra le varianti di Macan a batteria. Il range di potenza ora oscilla da 340 CV (Macan) a 639 CV (Macan Turbo), l'autonomia da 591 km a 641 km. Il delta prezzo, infine, spazia da circa 84.000 euro a circa 121.000 euro. Cifre comunque sempre molto superiori a quelle necessarie per portarsi a casa Macan termica, modello che ha diverse primavere sulle spalle, ma che - come noto - la Cavallina continuerà a produrre e a vendere almeno per tutto il 2024, forse anche oltre (il dibattito è ancora aperto). Modello che infine regala un'esperienza di guida e di possesso più tradizionale e sperienserata. Né migliore, né peggiore: un'esperienza... diversa. Anche con l'arrivo di Macan elettrica versione ''basic'', la distanza tra Macan EV e Macan benzina resta piuttosto elevata. Sia in senso economico, sia filosofico.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 17/07/2024