Porsche Cayenne alias K1: il nuovo SUV scopre le carte, che elettricità sia!

Bisogna ammetterlo, a chiunque può capitare di prendere un abbaglio e in questo continuo rincorrersi si notizie e fotografie di modelli in arrivo e prototipi su strada, anche a noi è successo. Adesso vi spieghiamo meglio. Un paio di mesi fa erano arrivate le prime notizie e immagini di un nuovo SUV di Porsche. Un modello importante, chiamato per convenzione K1, di grandi dimensioni (sembrava essere a sette posti) e con motore 100% elettrico. Fiato alle trombe per questa notizia, che anticipava un ipotetico allargamento verso l’alto della gamma sport utility di Stoccarda. Ebbene, dopo avere visto più da vicino i prototipi e avuto conferma da fonti interne e fornitori esterni di Porsche, possiamo correggere il tiro e dirvi che quella delle nuove foto è l'inedita Cayenne EV. Se vogliamo, si tratta di una notizia ancora più interessante (clamorosa?), poiché conferma come l’affermato SUV di casa vedrà la luce anche con un motore a batterie entro il 2026.

Nuova Porsche Cayenne EV: i prototipi del SUV elettrico durante i collaudiSPORTIVA, CONFORTEVOLE E... ''GREEN'' Quando la Porsche Cayenne originale debuttò nel 2003, i puristi del marchio gridarono allo scandalo poiché un SUV era qualcosa di inconcepibile. Tuttavia, si inserì rapidamente nella gamma di auto sportive e divenne uno dei modelli più venduti del marchio. Ora ci troviamo davanti a un altro bivio visto che Porsche è già alla fase di collaudi del SUV elettrico. Anche se ci sono ancora molte notizie, sappiamo che la Cayenne EV potrà offrire lo stesso mix fra piacere di guida, sportività e comfort che originariamente ha caratterizzato il primo SUV di Porsche oltre venti anni fa. Scambiando ottani e sound dei motori V6 e V8 con potenza e guida senza emissioni, si prevede che la Cayenne più “green” mai costruita assomiglierà più del previsto alla variante alimentata a benzina.

Nuova Porsche Cayenne EV: prevista anche la versione Turbo ad alte prestazioniPIATTAFORMA CONDIVISA CON MACAN? Lato tecnologia, è ipotizzabile che la Cayenne EV utilizzerà la stessa piattaforma della nuova Macan EV e si posizionerà sotto il già citato nuovo SUV elettrico di punta - nome in codice “K1” - che Porsche ha confermato lo scorso anno, ma del quale non abbiamo altre notizie, almeno per ora. La Cayenne EV sarà un veicolo completamente nuovo per Porsche e potrebbe debuttare alla fine del 2025 come modello per il 2026. Al momento non si sa nulla sulla scelta dei motori, sull'autonomia o sulle prestazioni. Tuttavia, sappiamo che la Cayenne alla spina avrà un ruolo strategico per il futuro di Porsche, poiché dovrebbe sostituire l'intera gamma dei modelli Cayenne a benzina. Detto questo, è ancora troppo presto per definire allestimenti e nomi. Molto probabilmente vedremo una versione “base” e una Turbo (stessa strategia di Macan EV) come può sembrare dalle foto di entrambe le varianti scattate durante i test su strada.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 06/06/2024