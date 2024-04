SUV 7 posti Porsche, le prime foto spia e tutto ciò che sappiamo

Un crossover Porsche (elettrico) di lusso, dimensioni superiori a quelle di Cayenne, interni a sette posti, con telaio adatto anche al fuoristrada, silhouette da maxi SUV coupé, è a calendario per l'anno 2027. Questo è quanto dissero addetti ai lavori Porsche nel corso del 2023 e questo è - a quanto sembra - proprio ciò che arriverà, se ci basiamo sulle foto spia scattate dai nostri fotografi muniti di teleobiettivo. Nome in codice: K1. Che altro sappiamo? Poco, e tanto, al tempo stesso.

Porsche K1, alias SUV Porsche EV a 7 posti

CLASH OF THE TITANS Sappiamo, ad esempio, che il nuovo modello di punta della gamma della Cavallina, concepito per affrontare ad armi pari mastodonti come Mercedes EQS SUV e BMW iX, sarà la Porsche più grossa di ogni tempo, con una lunghezza ben oltre 5 metri. Il CEO Porsche Oliver Blume descrisse un anno fa il progetto K1 come “un'interpretazione molto sportiva di un SUV”, con forme ''da coupé rialzata'' e in grado di offrire ''prestazioni elevate e guida automatizzata con la tipica fly-line Porsche, insieme a un'esperienza completamente nuova all'interno del veicolo''. Un modello, in definitiva, che ''rafforzerà il posizionamento Porsche nel lusso sportivo''.

Dimensioni superiori ai 5 metri, profilo da coupé crossover

FALSA MAGRA Architettonicamente parlando, la super Cayenne (chiamiamola così) si distinguerà dunque per un profilo unico: cofano corto, parabrezza fortemente inclinato, un tetto curvo che si tuffa in un portellone posteriore in stile liftback. Per conferirle adeguate capacità offroad, si dice che la (notevole) altezza da terra verrà regolata tramite sofisticate sospensioni pneumatiche con impostazioni multiple.

Per la strada e per il fuoristrada

HYPER LUXURY L'auto che nascerà dal progetto Porsche K1 esprimerà ''le ultime novità in termini di motore elettrico sincrono, batteria ad alte prestazioni e tecnologia di ricarica rapida'': sviluppi che, secondo addetti ai lavori di Zuffenhausen, estenderanno il suo prezzo ben oltre i 175.000 euro dell'attuale Porsche Cayenne Turbo GT, rivolgendosi in particolare ai facoltosi porschisti cinesi e nordamericani. Scendiamo allora nei dettagli di meccanica e tecnologie.

Ricarica ultra-fast a 920 volt?

ALTA TENSIONE K1 sarà la prima vettura a montare l’adattamento Porsche della piattaforma scalabile del Gruppo Volkswagen nota come SSP Sport. Sebbene i dettagli siano scarsi, si prevede che offrirà prestazioni maggiori rispetto all’architettura Premium Platform Electric (PPE) sviluppata in partnership da Porsche e Audi. Il nuovo pacchetto dovrebbe gestire un sistema elettrico da 920 volt, per una ricarica ancora più rapida rispetto ai sistemi a 800 volt. Quale pacco batteria, rimane ancora sconosciuto, anche se si prevede che adotterà un layout cella-telaio dalla maggiore integrità strutturale, con una capacità di oltre 100 kWh e un’autonomia WLTP di oltre 700 km. Altre tecnologie includono uno sterzo integrale a controllo elettronico che offrirà fino a 5 gradi di angolo di sterzata per le ruote posteriori e un ultraevoluto differenziale elettronico con effetto torque vectoring al retrotreno.

Asse posteriore (molto) sterzante

EFFETTO ''LIMO'' All'interno, la prima Porsche a 7 posti offrirà ''un'esperienza completamente nuova, con particolare attenzione allo spazio''. Ciò sarebbe dovuto a un pavimento basso (grazie a un pacco batteria sottile) e a vani piedi posteriori simili a quelli della piattaforma J1 utilizzata dalla Taycan esistente. Non abbiamo, tuttavia, ancora nessuna immagine dell'abitacolo.

A bordo, spazio a volontà

UNA EV TIRA L'ALTRA La produzione dovrebbe svolgersi insieme a quella di Macan elettrica nello stabilimento Porsche di Lipsia, lo stesso sito che sforna anche le attuali Macan, Cayenne e Panamera. Quando arriverà, dopo quattro anni di gestazione, ''Porsche 7'' diventerà il sesto veicolo elettrico della Casa, dopo Taycan, Macan EV, Boxster & Cayman di nuova generazione (2025?), infine una versione elettrica di Cayenne, il cui lancio è provvisoriamente previsto nel 2026. Sembra una vita fa, quando Porsche era - innanzitutto - 911.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 03/04/2024