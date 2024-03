L'asta Porsche pantagruelica: in vendita 1.800 lotti di memorabilia

Ultima chiamata per gli appassionati Porsche, ed è un appello al quale i veri aficionados non faranno facilmente resistenza. Eh già, perché The White Collection by RM Sotheby's offre i suoi ultimi lotti di graziosi automobilia e ce n'è un po' per tutti i gusti, per tutte le tasche, per tutte le età. Un totale di qualcosa come 1.800 articoli tra abiti rari, libri, ambiti poster, ma anche modellini, attrezzi, componenti originali di veicoli, che abbracciano decenni di leggenda Porsche. L'asta online Sotheby’s che ha aperto il 18 marzo 2024, e che durerà fino all'8 aprile 2024 alle 17.00 ora italiana, può essere associata ad un solo aggettivo: enciclopedica. Anzi, pantagruelica.

The White Collection, l'asta per veri Porschisti (Foto: RM Sotheby's)

FUORI TUTTO Giusto alcuni mesi fa (dicembre 2023), RM Sotheby's svelò il mistero della cosiddetta The White Collection, rivelatasi (come d'altronde suggeriva il nome stesso) un ''garage'' di oltre 50 Porsche di colore bianco di ogni chilometraggio e epoca, insieme a una serie di parti e cimeli Porsche di alto valore collezionistico. Ora, la seconda parte: disponibile per sole tre settimane, la Casa d'aste britannica si libera di tutto quel che resta della maxi collezione, e non sono briciole. Oltre 1.800 lotti di memorabilia Porsche che spaziono da rari completi da corsa ad accessori, libri, cataloghi, diverse centinaia di ambiti poster Porsche stampati nel corso di diversi decenni e tanti altri invitanti articoli. Per appassionati, storici e collezionisti Porsche, è un'occasione che difficilmente capita due volte. Qualche esempio? Vedi gallery.

The White Collection, oltre 50 Porsche di alto valore (Foto: RM Sotheby's)

A CATALOGO Sotheby's segnala, tra i tanti, i borsoni in tartan ''40 Jahre 911'', edizione limitata che celebra il 40° anniversario della Porsche 911, il modello in scala 1:24 della Porsche Carrera GT del 2005 di Dickie, l'automobilina elettrica per bimbi Porsche Design 356, inoltre un basamento motore 356 SC, un coperchio del motore 911 tipo 930 Turbo e un cambio a doppio montaggio 356, tutte parti essenziali per il restauro e la conservazione dei modelli Porsche classici. E ancora: kit di attrezzi e documentazione Porsche, accessori come fari Hella e Bosch, portapacchi, abbigliamento da collezione come la giacca Rothmans Porsche. Tutti i lotti in vendita, li puoi trovare qui. Buon shopping.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 19/03/2024