La Centenario va all'asta, una Lamborghini così non si era mai vista

La Lamborghini Centenario rappresenta il non plus ultra dei modelli a tiratura limitata della Casa di Sant’Agata. Una macchina che è una vera opera d’arte costruita in soli venti esemplari nella versione Roadster, quella a cielo aperto. Questa dream car è realizzata partendo dalla base dell’Aventador, l’ammiraglia del costruttore da poco uscita di scena a favore della nuova Revuelto plug-in hybrid. E quello che vedete nelle immagini potrebbe essere l'esemplare più sorprendente di tutti della Lambo a tiratura limitata e sarà messo all'asta alla fine di questo mese.

Lamborghini Centenario Roadster: all'asta da RM Sotheby's uno dei venti pezzi costruiti ESEMPLARE UNICO A PREZZO DA CAPOGIRO Introdotta l’auto, arriviamo dritto al punto e vi anticipiamo che la previsione di prezzo per aggiudicarsela è compresa tra 3 e 4 milioni di euro (4,3 milioni di dollari). Non proprio roba per tutti… Ricordiamo che Lamborghini ha presentato la Centenario nel marzo 2016 e oltre alle Roadster ha costruito anche venti esemplari della versione Coupé. Sebbene condivida la monoscocca in fibra di carbonio e il V12 aspirato da 6,5 ​​litri con l'Aventador, la Centenario è impreziosita da un design completamente su misura e questo particolare modello è rifinito nella splendida tonalità Rosso Efesto, in contrasto con una striscia nera lucida che corre sul cofano anteriore, su quello posteriore e fino all'alettone regolabile. Ci sono anche molti componenti in fibra di carbonio, tra cui lo splitter anteriore, la copertura del motore e quell’enorme diffusore posteriore che non apparirebbe fuori posto su un prototipo di auto da corsa. La supercar è equipaggiata anche con un set di ruote in fibra di carbonio.

VEDI ANCHE

Lamborghini Centenario Roadster: la firma della supercar su sfondo in fibra di carbonioINTERNI SOLO PER LEI L'abitacolo è stupefacente quanto l'esterno e caratterizzato da una miscela di elementi in Nero Ade e Rosso Alala. Per esempio, i sedili sono rivestiti in Nero Ade Alcantara con accenti Rosso Alala. Altri elementi avvolti in rosso includono parti del volante, della console centrale e delle maniglie delle portiere, mentre anche l'abitacolo è arricchito da impunture rosse a contrasto.

Lamborghini Centenario Roadster: abitacolo realizzato su misura per il clienteDOVETE FINIRE IL RODAGGIO Secondo le indicazioni della casa d’aste RM Sotheby’s, la supersportiva italiana è rimasta con il suo primo acquirente da sempre e ha percorso solo 71 km, nonostante sia stata consegnata quasi sei anni fa. Pare chiaro che questo esemplare unico sia diventato una ghiotta occasione per i fortunati e facoltosi collezionisti. L’auto viene venduta con il manuale d’uso originale, una compressore per pneumatici e un attrezzo per le ruote con dado di bloccaggio centrale. Avete fatto la vostra offerta?

Pubblicato da Alessandro Perelli, 19/01/2024