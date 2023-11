La Countach va all'asta: quanto può valere il "rottame" della Lambo di Di Caprio? (video)

Una delle produzioni hollywoodiane più avvincenti sul mondo della finanza è sicuramente The Wolf of Wall Street, magistralmente interpretato da Leonardo Di Caprio e da un cast di attori alla sua altezza – compresa la splendida Margot Robbie – e per di più tratto da una storia vera. Ebbene, l'attore americano interpreta un borker, appunto di Wall Street, che si arricchisce a dismisura con operazioni al limite del lecito, anzi, decisamente fuorilegge. Nella sua escalation nel mondo della finanza americana, non può mancare il contorno di una vita sempre più lussuosa ea mille chilometri all'ora . E una delle protagoniste del film, anche se appare per pochi minuti, è certamente la Lamborghini Countach bianca con cui Di Caprio si schianta in una delle scene del film. Fatta la premessa, veniamo alla supercar italiana, che la casa d'aste Bonhams ha annunciato di avere messo all'asta. Si tratta di uno dei due modelli utilizzati durante le riprese ed è una versione speciale poiché si tratta di una Countach 25°Anniversario del 1989.

Lamborghini Countach all'asta: da Bonhams la supercar di Wolf of Wall StreetSARÀ AGGIUDICATA A UN PREZZO DI… Come vedete dalle immagini, l'auto è ampiamente danneggiata , ma questo non scoraggerà i facoltosi collezionisti che, anzi, non avranno problemi a mettere mano al portafoglio. La supercar del Toro sarà battuta da Bonhams nel corso della sua asta di Abu Dhabi il 25 novembre prossimo. Questa sarà la prima volta che l'auto sarà offerta tramite un'asta pubblica dopo la proiezione del film, ed è nelle medesime condizioni in cui si trovava alla conclusione del film. Ok, ma quale potrebbe essere la valutazione di questo prezioso “rottame”? Mettetevi comodi, se non l'avete già fatto, e preparatevi… Si prevede che la vendita sarà compresa tra 1,5 e 2 milioni di dollari.

TRE MINUTI DI GLORIA Vista la clip? Bonhams rivela che questa Countach è rimasta sullo schermo per circa 3 minuti e 11 secondi ed è proprio l'auto devastata da Di Caprio nella sua corsa sotto l'effetto di droghe e alcol, da non ricordarsi nulla al momento del suo arresto. È interessante notare che il regista Martin Scorsese non era soddisfatto del danno arrecato all'auto durante le acrobazie e l'ha fatta colpire più volte da un camion per danneggiarla maggiormente. La seconda Countach utilizzata nel film sarà messa all'asta a dicembre da RM Sotheby's e in realtà è stata appena noleggiata per un film e apparirà per circa sedici secondi, poca roba rispetto alle riprese di Wolf of Wall Street.

Lamborghini Countach all'asta: gli interni dell'auto valutata fra 1,5 e 2 milioni di dollariNON SOLO L'AUTO, ANCHE MEMORABILIA DEL FILM Un'altra curiosità è che colui che si aggiudicherà l'asta non si porterà a casa solo la Lambo lasciata ma anche l'abito indossato da Di Caprio durante le scene dell'incidente, una sedia da regista e altri oggetti firmati da Di Caprio stesso, dal regista Martin Scorsese e da Margot Robbie, oltre a due felpe con cappuccio, due DVD del film e le lettere di autenticità siglate dalla società di produzione.

Lamborghini Countach all'asta: insieme all'auto anche altri oggetti del filmMODELLO IN TIRATURA (QUASI) LIMITATA A titolo informativo, ricordiamo che Lamborghini ha costruito solo 658 esemplari della Countach 25° Anniversario, e si ritiene che questa vettura sia una delle sole dodici consegnate negli Stati Uniti con verniciatura Bianco Polo e interni bianchi abbinati.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 02/11/2023