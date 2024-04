Boxster e Cayman, le Porsche "fuorilegge". Il perché dello stop alle vendite

Sicurezza intesa come sicurezza mentre guidi nel mondo reale, su strade di asfalto, ma anche sicurezza intesa come protezione da minacce più... virtuali, ma pur sempre in grado di causare danni quanto mai reali. Sicurezza, quindi, intesa come cybersecurity. Non è solo in materia di ausili elettronici alla guida, che da luglio 2024 l'Unione Europea stringe le maglie. Il 1° luglio 2024 entra in vigore anche la nuova legge europea ''rafforzata'' sulla sicurezza informatica, un pacchetto di norme (Unece R 155) che (semplifichiamo) impone a tutti i modelli di nuova immatricolazione (e non più solo a quelli di nuova omologazione, come imponeva la legge nel suo step intermedio del 2022) di dotarsi di un ecosistema che protegga le proprie architetture elettroniche da attacchi hacker. Se un modello non è in regola, non può più stare sul mercato. Accade che Porsche 718 Boxster e 718 Cayman non possiedono i requisiti. Accade che Porsche 718 Boxster e 718 Cayman, dal 1° luglio 2024, non sono più in vendita. Almeno, in Europa (leggi fino in fondo, la chiusura è... tragicomica).

Cybersecurity, un nuovo incubo anche per le Case auto

SOTTO A CHI TOCCA Alla fine del 2023 Porsche spiegò che, a causa delle nuove leggi di cybersecurity, si sarebbe trovata nella condizione di interrompere le vendite del SUV Macan a combustione in tutta Europa. La stessa sorte tocca ora alla propria baby sportiva, sia in formato roadster, sia in carrozzeria coupé. La odierna linea di modelli 718 non è conforme poiché è stata sviluppata molto prima che i nuovi requisiti fossero concepiti. Nè è possibile modificare i modelli attuali per adeguarsi ai cambiamenti. Una voce di corridoio si è trasformata in una notizia dopo che la Cavallina ha confermato a Motor1 USA. ''Nell'Unione Europea e in alcuni Stati extraeuropei che applicano la legislazione UE, i modelli 718 a combustione interna non saranno disponibili a tempo indeterminato'', spiega a Motor1 il portavoce Porsche 718 Oliver Hilger. “La ragione principale di ciò è il regolamento generale sulla sicurezza dell’Unione europea (compresa la sicurezza informatica), al quale la piattaforma non verrà convertita”.

Porsche 718 Spyder RS: non colpita dalle nuove norme di cybersecurity

IN DEROGA A parziale consolazione, si sappia che non tutte le versioni di Porsche 718 saranno ritirate dalla piazza. Resisteranno sia Cayman GT4 RS, sia Boxster RS Spyder, poiché i rispettivi volumi di produzione sono molti limitati e ciò concede loro il lusso di sottrarsi alle regole. Fuoriserie, ma non fuorilegge, quindi. Fino al 2025 inoltrato, fino a quando cioè Bosxter e Cayman di nuova generazione (e full electric) non vedranno la luce, niente Boxster/Cayman ''standard'' a listino. Sigh.

Dal 2025, Boxster/Cayman solo elettriche?

IL DANNO E LA BEFFA Sebbene gli attuali modelli 718 non soddisfino le imminenti nuove leggi UE sulla cybersecurity, Hilger sostiene che ciò non significa affatto che 718 sia un modello vulnerabile agli attacchi hacker. ''I processi ora richiesti dalla norma Unece R 155 non potevano essere implementati perché non erano ancora conosciuti e applicabili quando è stata sviluppata la piattaforma 718, questo tuttavia non comporta che i veicoli più vecchi non siano, di per sé, altrettanto sicuri”. Sai qual'è la beffa? Che in UK, Paese nel 2020 uscito dalla UE, Porsche Boxster e Cayman saranno ancora regolarmente in vendita anche dopo la deadline.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 02/04/2024