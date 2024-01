Porsche e-Cayenne: l'elettrica muove i primi passi travestita da Macan

Il suo arrivo era stato anticipato ufficialmente dal CEO Oliver Blume e ora il muletto muove i primi passi sulle nevi: sfida il gelo la nuova Porsche e-Cayenne, ossia la Porsche Cayenne elettrica che porterà al debutto la quarta generazione del modello. I tempi per vederla nelle concessionarie, però, non saranno brevi. La Cayenne EV, nelle parole di Blume, seguirà la Macan EV che uscirà nel 2024, e pure la 718 elettrica prevista per il 2025. Dalla Macan deriverà la piattaforma, opportunamente modificata, ed ecco perché il muletto che vedete nelle foto spia ha appunto qualche somiglianza con la Macan.

Porsche e-Cayenne elettrica, vista laterale del muletto

NON PIÙ LEI LA REGINA Ipotizzando una data di lancio per la Porsche e-Cayenne attorno al 2026 si capisce che c'è ancora molto lavoro da fare e molte cose sono destinate a cambiare. Non ultimo il fatto che la Cayenne EV non sarà più il top della gamma SUV di Stoccarda, visto che nei progetti già anticipati da Blume ci sarebbe un novo modello ancora più grande a 7 posti in arrivo, per fare breccia nel cuore di americani e cinesi che amano particolarmente i SUV extra-large. Sarà elettrico, naturalmente, con carrozzeria più lunga di 5 metri e forme da SUV coupé: nome in codice K1 e data d'uscita presunta attorno al 2027.

VEDI ANCHE

Porsche e-Cayenne elettrica, 3/4 posteriore del muletto

VIA AL TOTO-NOMI Ma tornando alla Cayenne elettrica, ad oggi non si sa nulla su motori, autonomia e prestazioni. Certo è presumibile la trazione integrale, ma anche sugli allestimenti possiamo solo tirare a indovinare. Chissà se a Stoccarda manterranno la fantasiosa denominazione delle Taycan, che vedono in gamma le versioni Turbo e Turbo S anche se le auto elettriche un turbo non lo vedono nemmeno in cartolina.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 22/01/2024