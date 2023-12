Stelvio Quadrifoglio vs Cayenne GTS: il video elegge un chiaro vincitore

Un video del canale tedesco Karace mette a confronto l'Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio con la Porsche Cayenne GTS Coupé in una classica drag race. Il video in sé è un po' noioso, soprattutto per chi il tedesco lo mastica poco, ma le immagini finiscono per eleggere un chiaro vincitore, che la spunta in maniera forse insospettabile.

VEDI ANCHE

NUMERI A CONFRONTO Da un lato, il super SUV italiano mette sul piatto 510 CV e 600 Nm di coppia, erogati dal suo V6 biturbo da 3,9 litri; dall'altro, la tedesca risponde con un V8 biturbo da 4,0 litri, che le dà uno svantaggio nella cavalleria, fermandosi a 460 CV, ma un valore di coppia più alto pari a 620 Nm. Per entrambe, la trazione è integrale e il cambio automatico a 8 rapporti, ma tre quintali in meno sulla bilancia potrebbero fare la differenza. A vantaggio di chi? Guardate il video.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 29/12/2023