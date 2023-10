Al volante della nuova Stelvio Quadrifoglio 2023: la prova in pista a Balocco

È l'unico SUV che riesce a rivaleggiare, quanto a piacere di guida, con la sua cugina Giulia Quadrifoglio. E in definitiva, con un SUV tradizionale l'Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio ha poco in comune a livello di caratteristiche dinamiche. Per il 2023 si presenta rinnovato nelle tecnologie, guadagnando quei fari Full LED Matrix e quella strumentazione digitale che da sempre sono un punto debole di fronte alla concorrenza. Ma guadagna anche un nuovo assetto, un nuovo differenziale e un motore più potente. Le opinioni dopo la prova su strada e sulla pista Misto Alfa del centro prove Stellantis di Balocco.

Al volante della Nuova Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio 2023

La parola d'ordine è ''famiy feeling''. Ora infatti anche la Stelvio adotta luci anteriori ispirate a quelle della Tonale, proprio come ha fatto anche Giulia, a dare una gamma di automobili che di notte riconosci fin dal primo sguardo come uscite dai cancelli di Alfa Romeo. Per il resto, da fuori, è difficilissimo accorgersi di essere di fronte alla nuova Stelvio Quadrifoglio 2023 e non a un'auto precedente al facelift. Poco male, perché il SUV del Biscione ha quelle linee morbide, eleganti e caratterizzate con misura che gli permettono di invecchiare benissimo, passando da ''nuovo'' a ''vintage'' senza mai sembrare ''datato''.

STRUMENTAZIONE TUTTA DIGITALE All'interno, le uniche vere differenze sono le finiture in vera fibra di carbonio in rilievo per plancia e console centrale, e il quadro strumenti digitale. Ora c'è un display TFT da 12,3 pollici che prende il posto delle lancette analogiche della versione precedente. La grafica, e di conseguenza anche le informazioni visualizzate, cambiano secondo le quattro grafiche disponibili: Evolved, Relax, Heritage (che riprende un quadrante vecchio stile) e la Race, che è specifica ed esclusiva per i modelli con il badge del Quadrifoglio sulla fiancata.

Nuova Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio 2023, il quadro strumenti in modalità Race

FUORI DAL COMUNE, MA FA FINTA DI NIENTE Pelle e alcantara per i sedili, finiture in carbonio per volante, plancia e pannelli porta: l'abitacolo della Stelvio Quadrifoglio è sportivo il giusto, senza eccessive ostentazioni. I sedili, va detto, sono molto profilati e i solidi fianchetti ti dicono subito che ti tratterranno a dovere, quando vorrai scatenare la belva sul suo terreno di caccia. L'abitabilità è giusta per quattro, con il tunnel della trasmissione e il mobiletto centrale con le bocchette di ventilazione per i sedili posteriori che porta via davvero tanto spazio a un eventuale quinto passeggero. Adeguata, vista la lunghezza di quattro metri e settanta da paraurti a paraurti, è la capacità del bagagliaio, che va da 499 a 1.600 litri.

La cosa che più colpisce della Stelvio è come sappia essere docile e confortevole nella guida rilassata per poi trasformarsi in un'ira di Dio quando giri il famoso manettino in posizione Race: quella che scatena tutto il potenziale del mezzo senza l'elettronica a fare da balia. Ma questo ha sempre caratterizzato la Stelvio Quadrifoglio, che nella nuova versione acquista una taratura di ammortizatori e barre antirollio mutuata dalla sportivissima Giulia GTA, e lascia il differenziale posteriore a controllo elettronico per un autobloccante di tipo meccanico. Nel trapianto si perde il torque vectoring, la spinta differenziata indotta dal controllo elettronico per aiutare l'auto a girare più precisa nelle curve. Risultato? È quello che sono andato a cercare di scoprire tra le curve del Misto Alfa, un tracciato che unisce alcune parti guidate molto tecniche con tratti veloci ''da pelo sullo stomaco''.

Nuova Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio 2023, un momento del test drive

EQUILIBRIO PERFETTO L'effetto del nuovo differenziale, va detto, si apprezza di più su Giulia Quadrifoglio, che ha la sola trazione posteriore e che per il 2024 ha ricevuto le stesse modifiche. Il perché è presto detto: sulla Stelviona ci pensa una trazione integrale di rara efficacia a mascherarne le virtù. La Stelvio Quadrifoglio brilla per un superbo bilanciamento tra potenza e trazione, e guidata a dovere non va mai in crisi su asfalto asciutto (magari la prossima volta verificherò che cosa succede sul bagnato). Cercare di farle perdere il suo equilibrio è impresa complicata e nei casi in cui la si forza oltre misura, uscendo dai tornanti stretti a tutto gas in leggero sovrasterzo, quando una delle ruote anteriori si alleggerisce troppo interviene un qualche tipo di controllo elettronico a tagliare la potenza: anche nella modalità Race.

IL PELO NELL'UOVO Ma se non si cerca di impiccarla a questi livelli, la Stelviona procede composta e velocissima, quasi tritando l'asfalto sotto le sue poderose gomme da SUV. I dieci cavalli guadagnati dal V6 biturbo da 2,9 litri, che ora ne eroga 520, sono difficili da apprezzare basandosi sulle sensazioni del fondoschiena. Del resto anche le prestazioni non si discostano dai valori precedenti, con 285 km/h di velocità e uno 0-100 km/h in 3,8 secondi. A cercare il pelo nell'uovo, il pedale del freno IBS con comando drive-by-wire mi è sembrato avere una taratura che lo rende più dolce a metà corsa, mentre l'avrei preferito più costante. Oltre i 250 km/h, poi, un esemplare con tetto panoramico apribile che ho testato lasciava passare qualche spiffero: se contate di viaggiare spesso a tutto gas sulle autostrade tedesche senza limiti di velocità forse sarebbe meglio rinunciare a questo optional. Imperdibile, invece, l'impianto di scarico Akrapovic in carbonio: un extra costoso, ma che vi ripaga con una colonna sonora memorabile. Scoppiettii e mitragliate al rilascio dell'acceleratore si alternano a un ringhio profondo e molto ''meccanico'', che vi farà venire voglia di spegnere la radio, qualunque stazione stiate ascoltando.

Nuova Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio 2023, gli scarichi Akrapovic opzionali

Il prezzo di Nuova Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio 2023 attacca a 104.500 euro. La dotazione di serie non prvede una dotazione completa di aiuti alla guida ADAS, che raggiunge il pilota automatico di secondo livello solo scegliendo l'optional del Pack Driver Assistant Plus da 1.700 euro, un pacchetto che aggiunge anche il monitoraggio dell'angolo cieco con rilevamento del traffico laterale e il monitoraggio dell'attenzione del guidatore. Poi cominciano gli sfizi per gli amanti della guida sportiva, che ricalcano l'offerta già proposta per Giulia Quadrifoglio. Nel listino non manca lo scarico Akrapovic in carbonio, che vale 5.000 euro, e i freni carboceramici da 9.000 euro. I sedili Sparco in carbonio costano 4.500 euro e il tetto panoramico ad apertura elettrica da 1.700 euro. Opzionali anche il sistema d'allarme e tutte le colorazioni tranne il rosso Alfa. Il consiglio? È vero che auto del genere si comprano full optional, pensando alla rivendibilità futura, ma va detto che un SUV come la Stelvio Quadrifoglio - pur efficacissimo in pista - lo si gode soprattutto per strada. Qui dotazioni come freni in composito e sedili racing hanno poco senso, se non per far scena davanti agli amici del bar. Ma se anche questo fosse il vostro intento, puntate sullo scarico Akrapovic: il suo sound basta e avanza a raggiungere lo scopo.

Motore 2,9 litri V6, bi-turbo, benzina Potenza massima di sistema 520 CV Coppia massima di sistema 600 Nm a 2.500 giri Velocità 285 km/h 0-100 km/h 3,8 secondi Consumo dichiarato 11,8 l/100 km Cambio Automatico a 8 rapporti Trazione Integrale Dimensioni 4,70 x 1,96 x 1,68 m Bagagliaio Da 499 a 1.600 litri Peso 1.830 kg Prezzo Da 104.500 euro

Pubblicato da Emanuele Colombo, 14/10/2023