Nuova Porsche Cayenne GTS 2024: quando "Gran Turismo Sport" sublima in un SUV

Dici Porsche e non puoi che pensare a sportività ed eleganza. Che sia l’iconica 911 oppure un SUV come Cayenne, i modelli di Zuffenhausen sono l’esaltazione del piacere di guida e del lusso, ovviamente declinati in maniera differente. E dopo avere svelato la nuova Cayenne pochi mesi fa, il costruttore tedesco allarga la gamma inserendo l’inedita GTS in versione standard e Coupé, ovvero una variante dello sport utility ancora più ispirata al motorsport e, naturalmente, più potente del modello da cui deriva, cioè la Cayenne S. Progettata per essere il modello più dinamico della gamma, la GTS è dotata di un motore V8 bi-turbo a benzina senza elettrificazione e di aggiornamenti del telaio derivati dalla Turbo GT. Come accennato, troviamo lo stesso 4,0 litri che c’è sotto il cofano della Cayenne S e che tanto ci è piaciuta nel corso del nostro test drive, ma qui offre un significativo aumento di potenza fino a 500 CV, 40 CV in più rispetto al modello precedente e 26 CV in più della Cayenne S stessa. Il V8 raggiunge una coppia massima di 660 Nm (+40 Nm) ed è collegato a un cambio automatico a otto rapporti con tempi di reazione più rapidi in modalità Sport e Sport Plus e a un sistema di trazione integrale attiva.

Nuova Porsche Cayenne GTS: più potenza e piacere di guida per il SUV tedesco

Lato prestazioni, il “panzer” tedesco vale una supersportiva di rango, tanto che può coprire lo 0-100 km/h in appena 4,4 secondi, per poi proseguire fino a una punta massima di 275 km/h. Ma come i precedenti modelli GTS, questa vettura non ha come obiettivo la velocità pura, poiché vuole offrire un'esperienza di guida più dinamica. A tal fine, Porsche ha dotato la GTS di un sistema di sospensioni pneumatiche con una configurazione unica che è 10 mm più bassa rispetto agli altri modelli Cayenne nella sua impostazione standard. Inoltre, raccoglie anche tutte le modifiche hardware montate sulla Cayenne di ultima generazione, inclusi nuovi ammortizzatori attivi PASM a doppia valvola e una combinazione di molle pneumatiche a doppia camera che consente una migliore capacità delle sospensioni in termini di messa a punto e risposta.

Nuova Porsche Cayenne GTS: design esclusivo e tecnologia all'avanguardia PIÙ PRECISA E SENSIBILE Porsche ha anche montato alcuni componenti delle sospensioni della Cayenne Turbo GT sull’asse anteriore che consentono un aumento di 0,58° del camber negativo, per incrementare la precisione e la sensibilità dello sterzo, nonché l'aderenza complessiva dell'avantreno. Infine, il differenziale posteriore Porsche con Torque Vectoring e i sofisticati sistemi di gestione della trazione sono di serie, ma non il sistema di controllo dinamico del telaio PDCC con le barre antirollio attive, che fanno parte della lista optional.

Nuova Porsche Cayenne GTS: i sedili sportivi in tessuto tecnico e con fianchetti più alti

Tutti i modelli GTS presentano una combinazione di elementi stilistici Sport Design scuri e un set di cerchi da 21 pollici RS Spyder e il look della carrozzeria del SUV standard è completato da quattro terminali di scarico in bronzo scuro (e non più neri), ma gli acquirenti della Cayenne Coupé GTS potranno scegliere l’impianto sportivo con uscita centrale. In abitacolo il tema dei rivestimenti scuri è alleggerito da cuciture di colore a contrasto e dall'uso di tessuti tecnici come il Race-Tex, l’esclusivo scamosciato di Porsche. I sedili sportivi hanno fianchetti più rialzati, e non poteva mancare la nuova plancia con maxi display curvo di serie e il display multifunzione di fronte al passeggero (optional), insieme al sistema audio BOSE e all’illuminazione ambiente multicolor.

Nuova Porsche Cayenne GTS: cerchi da 21'' RS Spyder di serieSI PUÒ RIDURRE IL PESO FINO A 25 KG La Coupé è equipaggiata anche con il tetto panoramico e lo spoiler posteriore adattivo. Ma come per tutti i modelli della casa tedesca, i clienti possono personalizzare ulteriormente la Cayenne con opzioni di design e tecnologiche come i tre pacchetti Lightweight che puntano a riduzioni di peso fino a 25 kg adottando elementi più leggeri come il tetto, i diffusori in fibra di carbonio e impianti di scarico speciali. Entrambi i modelli, SUV e Coupé, GTS possono essere già ordinati con i primi esemplari che arriveranno in estate.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 22/04/2024