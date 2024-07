Audi A5 Next Gen: berlina e Avant debuttano a novembre. Ecco tutti i dettagli

La storia di Audi nel segmento delle berline e station wagon premium di medie dimensioni aggiunge oggi un capitolo con il debutto della nuova A5. La casa dei quattro anelli vuole fortemente riaffermarsi in questo segmento con questo inedito modello che si presenta fortemente aggiornato. Entrambi gli stili di carrozzeria, berlina e Avant, molto affilati ed esclusivi, sottolineano ancora di più l'essenza sportiva della filosofia di design Audi. Inoltre, un nuovo stile degli interni crea una piacevole sensazione di spazio, qualità e hi-tech miscelati assai bene. A proposito di tecnologia, i nuovi comandi del sistema infotelematico aumentano l'interazione con il veicolo e gli efficienti motori a combustione parzialmente elettrificati, anche per la più sportiva versione S5, completano la gamma. Ma andiamo con ordine e scopriamo passo dopo passo la nuova generazione di Audi A5.

Nuova Audi A5: debutto a novembre per la media premium tedesca

Innanzitutto, ricordiamo che con l'ampliamento della sua gamma, AUDI ha riorganizzato la denominazione dei suoi veicoli dal 2024. In futuro, i numeri pari saranno dedicati ai modelli a propulsione elettrica, i numeri dispari per i veicoli con motore a combustione. Per esempio, con il debutto dell'ultima generazione l'Audi A4 si chiamerà Audi A5 e sarà prodotta a Neckarsulm. L’auto è disponibile in quattro nuove varianti denominate A5 Berlina e S5 Berlina, A5 Avant e S5 Avant. Da sottolineare che questi sono i primi modelli ad essere lanciati sull’architettura costruttiva PPC (Premium Platform Combustion).

Nuova Audi A5: motori mild-hybrid molto efficienti

I nuovi modelli aumentano in lunghezza e larghezza, ora siamo sfioriamo mi 4,83 metri, con un passo allungato di 80 mm (2,9 metri). Già Al primo sguardo la famiglia A5 ha un design che mostra vigore e pulizia delle linee. Le proporzioni modificate con un passo più disteso, le ruote grandi e la carrozzeria bassa mostrano un dinamismo mai raggiunto prima. Nella berlina, il padiglione si estende verso la parte posteriore in un ampio arco che arriva quasi senza soluzione di continuità verso il lunotto in modo simile a una coupé e termina sul portellone visivamente corto.

Nuova Audi A5: la berlina con il portellone posteriore per l'accesso al bauleUNA BERLINA CON IL PORTELLONE Proprio il portellone posteriore, una novità in questo segmento, offre il meglio per look e praticità; infatti, si apre insieme al lunotto e le sue dimensioni facilitano notevolmente l'accesso al bagagliaio che adesso arriva a 445/1.299 litri. Il risultato stilistico è una berlina dal profilo del tutto inedito per Audi. Nella Avant, la linea del tetto si fonde con uno spoiler alto perfettamente integrato e a tutta larghezza sopra il lunotto. L’ultimo montante, fortemente inclinato, sottolinea la vista laterale sportiveggiante della A5 Avant. In questo caso il baule ha una capacità – non eccezionale – di 476/1.424 litri.

Nuova Audi A5: la linea filante della station wagon AvantSINGLEFRAME A EFFETTO 3D Il frontale è definito dalla calandra Singleframe più larga e piatta, e con struttura tridimensionale a nido d'ape. Insieme ai fari sottili modella il volto sportivo del veicolo. Grazie alla soluzione ''soft nose'' integrata nel paraurti, il cofano è a filo con il frontale. I parafanghi muscolosi sporgono sopra le ruote e sono un elemento caratteristico del DNA del design Audi. E ora le maniglie sono a filo carrozzeria. Infine, la coda miscela un look sportivo alla tecnologia intelligente. Una barra luminosa a effetto tridimensionale conferisce al lato B di nuova Audi A5 un bel dinamismo visivo. Altri punti salienti della vista posteriore sono il design moderno del paraurti con diffusore scuro e i terminali di scarico rettangolari.

Nuova Audi A5: la calandra Singleframe con effetto 3D e i fari Matrix LEDALTA TECNOLOGIA D’ILLUMINAZIONE Nuova Audi A5 è equipaggiata con luci diurne digitali a tecnologia LED e luci posteriori digitali OLED di seconda generazione. Con circa 60 segmenti per pannello, queste luci stanno diventando sempre più un display aggiunto del veicolo stesso. Ciò consente la comunicazione car-to-x e aumenta la sicurezza sulla strada. Gli effetti luminosi dinamici offrono una presenza scenica davvero efficace. Inoltre, le luci anteriori e posteriori offrono differenti firme luminose digitali opzionali.

Il design degli interni della nuova Audi A5 si basa su quattro caratteristiche distintive. In primo luogo, l'interno ha un design incentrato sull'uomo, ovvero è costantemente orientato alle esigenze dei suoi utenti. La seconda particolarità è il Digital Stage, che si manifesta in modo chiaro per il guidatore e il passeggero anteriore sotto forma dei nuovi display. La disposizione chiara e la facilità d'uso dei comandi forniscono una visione d'insieme in tutte le situazioni per formare la quarta caratteristica: la chiarezza visiva. A questo si aggiunge la luce dinamica opzionale per supportare l'interazione dell'auto con gli occupanti. Il concetto di gestione delle funzioni di nuova Audi A5 aumenta l'interazione con la vettura grazie all'architettura elettronica e offre un'esperienza di connettività digitale personalizzata. Il display panoramico, sottile e indipendente, ha un design curvo e utilizza la tecnologia OLED. È composto dall'Audi virtual cockpit con una diagonale da 11,9 pollici e dal display touch MMI da 14,5 pollici. Audi completa la digitalizzazione con il display MMI da 10,9 pollici dedicato al passeggero anteriore. Inoltre, la nuova A5 ha un head-up display configurabile e per la prima volta, il guidatore ha la possibilità di controllare le funzioni del veicolo e dell'infotainment tramite le info sul parabrezza.

Nuova Audi A5: gli interni confortevoli e tecnologici

Lato motori, ci sono altrettante novità, vediamole insieme. L’unità entry-level è un 2.0 TFSI con 150 CV, l’unica non ibrida. Poi ci sono gli ibridi leggeri, con batteria al litio-ferro-fosfato da 1,8 kWh, 2.0 TFSI (anche con trazione integrale) e 2.0 TDI con 204 CV, quest’ultimo capace di sviluppare 400 Nm di coppia. Ma abbiamo anche la versione high performance S5, che viene equipaggiata con su un potente motore, anch'esso MHEV, V6 TFSI da 3,0 litri per 367 CV, con differenziale posteriore sportivo. Tutte le unità sono abbinate esclusivamente a una trasmissione automatica a sette rapporti.

Nuova Audi A5: anche nella versione sportiva S5 con 367 CVIL MILD-HYBRID CHE È SIMILE A UN FULL-HYBRID Più in dettaglio, il nuovo sistema mild-hybrid plus, basato su una rete di bordo a 48 V, supporta il motore a combustione e riduce le emissioni di CO 2 aumentando le prestazioni. Il generatore (PTG) consente una guida parzialmente elettrica che contribuisce a ridurre il consumo di carburante. Il sistema MHEV consente notevoli vantaggi in termini di emissioni e consumi di carburante rispetto a un sistema MHEV tradizionale. Il PTG può anche aggiungere fino a 18 kW (24 CV) di potenza elettrica a quella del motore a combustione, così da poter effettuare manovre e spostamenti a bassa velocità in elettrico. In fase di decelerazione, il PTG reimmette energia nella batteria (recupero) fino a 25 kW, migliorando la frenata elettroidraulica.

Nuova Audi A5: piacere di guida e comfortSI EVOLVE ANCHE L’AUTOTELAIO Dal punto di vista dell’autotelaio, una delle novità più interessanti arriva da sospensioni e sterzo. Grazie a un grande lavoro su questi due elementi, fondamentali per il piacere di guida, la A5 offre precisione e maneggevolezza mai raggiunte prima e in optional sono disponibili le sospensioni con ammortizzatori adattivi per sottolineare l’ottimo equilibrio fra comfort e sportività. Anche lo sterzo, che nel nuovo modello è sempre di tipo progressivo, è diventato notevolmente più preciso.

Nuova Audi A5: la fabbirca di Neckarsulm dove viene costruita l'auto

Audi A5 e Audi S5 con carrozzeria berlina e station wagon saranno lanciate in Europa a novembre. La gamma è ordinabile in Germania a partire da luglio 2024 con un prezzo per la versione 2.0 benzina entry level che parte da di 45.200 euro (la Avant 1.000 euro in più), ma per il listino completo bisogna attendere ancora un po’.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 16/07/2024