Nuova Audi RS Q8 Performance (640 CV), Vendetta V8. Video

Con l'elettrico raggiungi vette di potenza e coppia pure più elevate, ma vuoi mettere il fascino di raggiungere quote altimetriche da maschera di ossigeno, azionando una metallica giostra infernale? A nove mesi di distanza da nuova Audi Q8 (o meglio, Q8 restyling), si aggrega alla compagnia la coppia di varianti ad alte prestazioni. Parliamo di Q8 termica, non di Q8 e-tron. Come soltanto alcuni giorni prima nuova Audi RS 3, anche nuove Audi RS Q8 ed RS Q8 Performance ''no-tron'' entrano in sala diploma alla mano. Cioè con l'attestato di nuove leader del 'Ring. Per l'inedita RS Q8 Performance, il nuovo record sul Nordschleife categoria SUV: giro secco in 7:36.698. Il video tributo mette i brividi. Clicca Play sulla foto di cover e alza il volume.

Questa è RS Q8 2024

''PERFORMANCE'' Chi cercasse il non plus ultra, farà bene a optare per la sorella arrabbiata RS Q8 Performance: potenza di 640 CV, coppia di 850 Nm, sprint 0-100 km/h in 3,6 secondi, velocità massima di 280 km/h, infine il doppio riconoscimento di SUV più performante mai realizzato da Audi e di modello termico Audi Sport più potente di sempre. Super motore, super voce: per RS Q8 Performance, sistema di scarico su misura e sound ancora più drammatico. Così la riconosci pure a occhi chiusi.

E questa è RS Q8 Performance: 640 cv, 850 Nm

DRIVING DYNAMICS Abbinata al potente V8, su entrambi i modelli RS Q8 è una trasmissione Tiptronic a 8 rapporti e il canonico sistema di trazione integrale ''quattro'' permanente. Per entrambi, inoltre, differenziale centrale meccanico e sospensioni pneumatiche adattive per regolare l'altezza da terra fino a 90 mm. Affinché manifestino buona manovrabilità oltre che potenza bruta, Audi equipaggia le due super Q8 sia di sterzo integrale, sia di stabilizzazione elettromeccanica attiva del rollio, inclusa nel pacchetto telaio Advanced (di serie per RS Q8 performance). Funziona così: un compatto motore elettrico, collocato in corrispondenza di ciascuno degli assali, gestisce l’azione dei due segmenti della barra stabilizzatrice. Durante la guida in rettilineo, i segmenti della barra antirollio vengono separati, con una conseguente attenuazione delle sollecitazioni cui è sottoposto il corpo vettura in presenza di strade sconnesse e un sensibile incremento del comfort. Se, invece, il conducente adotta uno stile di guida sportivo, le semibarre vengono unite, così da ridurre al minimo il coricamento laterale.

Per RS Q8 Performance, ruote e freni... all'altezza della situazione

VEDI ANCHE

FRENI Per il modello standard, enormi dischi anteriori da 420 mm con pinze a 10 pistoncini e dischi posteriori da 370 mm. Da par suo, RS Q8 Performance monta di serie dischi carboceramici da 440 mm all'anteriore e 370 mm al posteriore. La Performance è disponibile anche con un set di cerchi in lega da 23 pollici, più leggeri delle ruote standard da 22 pollici.

Interni 100% Audi Sport

DESIGN Dal punto di vista visivo, entrambi i modelli ottengono tre nuove opzioni di vernice metallizzata: Sakhir Gold, Ascari Blue e Chili Red (vedi foto di cover). Nuova RS Q8 standard include anche il nero lucido sugli specchietti retrovisori esterni, lo spoiler anteriore, le finiture dei finestrini e il diffusore posteriore, mentre RS Q8 Performance ottiene specchietti retrovisori esterni in carbonio opaco, dettagli specifici per lo spoiler anteriore e un diffusore posteriore grigio opaco. Per gli interni, tre pacchetti di design RS in rosso, grigio o blu. Sempre inclusi il volante in Alcantara e la microfibra Dinamica per console centrale e sedili sportivi traforati.

Vendite da autunno, prezzi... come ti aspettavi

IN VENDITA DA Nuova Audi RS Q8 raggiungerà le concessionarie italiane nel corso del quarto trimestre 2024 con prezzi a partire da 157.000 euro per Audi RS Q8 e da 177.500 euro per Audi RS Q8 performance. E anche oggi, sul SUV elettrico trasloco domani.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 25/06/2024