Audi Q6 e-tron performance: più autonomia per il SUV elettrico

Audi Q6 e-tron performance amplia la gamma dei SUV elettrici di Ingolstadt, puntando su autonomia ed efficienza, ma anche riducendo il prezzo d'attacco per questo modello. L’autonomia massima di questa particolare versione raggiunge i 641 chilometri in base al ciclo di omologazione WLTP: il range più elevato all’interno della sua gamma. E pure la ricarica è ora più veloce, visto che è in grado di recuperare fino a 260 km di autonomia in 10 minuti da una stazione HPC (cioè ad alta potenza).

Audi Q6 e-tron performance, il frontale

LA MENO COSTOSA Dotata di un singolo motore elettrico PSM (sincrono a magneti permanenti) al retrotreno, la nuova versione di Audi Q6 ha 326 CV, la trazione posteriore e uno scatto di tutto rispetto, visto che completa lo 0-100 km/h in 6,6 secondi. I consumi d’energia dichiarati vanno da 16,5 a 19,1 kWh/100 km nel ciclo combinato WLTP. Audi Q6 e-tron performance arriverà nelle concessionarie nel corso del terzo trimestre 2024: proposta nei tre allestimenti Business, Business Advanced ed S line edition, con prezzi a partire da 73.300 euro.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 30/05/2024