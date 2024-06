Nuova RS 3, chi ben comincia. Il record al 'Ring nel video POV

Per scaldare l'attesa dell'unveiling ufficiale, unveiling che secondo i nostri calcoli non dista chissà quanto (Audi S3 2024 è già regolarmente in vendita), niente di meglio che esercitarsi al Nürburgring e spargere la voce che sei la migliore della specie. Guidata dal pilota e collaudatore Audi Frank Stippler, con il sensazionale tempo di 7’33”123 nuova Audi RS 3 migliora di oltre 5 secondi il giro record al 'Ring tra le berline compatte. Sotto, la video (e crono) testimonianza. Dalla prospettiva di chi guida. ''POV'', nel gergo (point of view).

COMPUTER CAR Alla straordinaria prestazione lungo il mitico Nordschleife contribuiscono tutti quanti gli affinamenti apportati ad RS 3 precedente. A cominciare dall’elettronica, in particolare alla tecnologia Torque Splitter, quel sistema in grado di distribuire la coppia tra le ruote posteriori attivamente e in modo completamente variabile. Fino ad arrivare al nuovo sopraffiino controllo di trazione e alle sospensioni a regolazione adattiva DCC. Ora, parola a un addetto ai lavori che nuova RS 3 la conosce come le sue tasche.

Frank Stippler posa con la sua ''amichetta''

SOVRA-STANTE ''Nuova Audi RS 3 entra in curva con straordinaria facilità'', spiega Stippler. ''Grazie al Torque Splitter, manifesta un comportamento tendenzialmente sovrasterzante e una gestione raffinata come mai prima d’ora della trazione integrale quattro. Così facendo, il sottosterzo è pressoché assente ed è possibile affrontare l’uscita di curva accelerando con grande anticipo”. Ma se RS 3 è la nuova reginetta dell'Anello Nord, buona parte del merito è anche del celebre 5 cilindri 2.5 TFSI, forte di 400 CV e 500 Nm di coppia e caratterizzato da un sound ancora più marcato. Senza dimenticare gli pneumatici semi-slick Pirelli P Zero Trofeo R e i freni carboceramici.

Motore 5 cilindri turbo benzina, 400 CV e 500 Nm

COMING SOON Nuova Audi RS 3 si declinerà nelle configurazioni di carrozzeria Sportback, ma anche Sedan (per chi volesse). Raggiungerà le concessionarie italiane nel corso del quarto trimestre 2024. Noi si spera proprio di guidarla. E di guidarla in pista. Una qualsiasi...

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 22/06/2024